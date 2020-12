Vaksinat Anti Covid, sa muaj zgjat imuniteti?

Pasi rezultatet e provës treguan se vaksina Moderna e COVID-19 ka një normë efikasiteti 94.1 për qind, zhvilluesit kërkuan autorizim urgjent të vaksinës te rregullatorët e SHBA.

Një studim tregoi se ajo mund të ndihmojë antitrupat të zgjasin vetëm për tre muaj.

Studiuesit e Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive (NIAID) të cilët bashkë-zhvilluan vaksinën, studiuan përgjigjen imune të 34 pjesëmarrësve të rritur të fazës së parë të një prove klinike, duke përfshirë individë të rinj dhe të moshuar.

Ata zbuluan se vaksina Moderna bën që sistemi imunitar të prodhojë antitrupa të fuqishëm që qëndrojnë për të paktën tre muaj.

Vaksina do të rishikohet nga një komitet këshillimor i Administratës së Ushqimit dhe Barnave (FDA) në SHBA më 17 dhjetor, pas së cilës mund të marrë një aprovim urgjent.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, një minimum prej gjashtë muajsh do të ishte i pranueshëm.

Por studiuesit e NIAID shkruajnë në New England Journal of Medicine se antitrupat kundër koronavirusit u zvogëluan me kalimin e kohës dhe se qëndruan në pjesëmarrës tre muaj pas vaksinimit shtesë. Vaksina mRNA-1273 administrohet 28 ditë larg në dy injeksione.

Doktor Anthony Fauci, NIAID dhe ekspertë të tjerë thanë se ka shumë të ngjarë që sistemi imunitar të kujtojë virusin në rast të ri-ekspozimit dhe më pas të prodhojë antitrupa të ri.

Studimi gjithashtu tregoi se vaksina Moderna aktivizoi një lloj të caktuar të qelizave imune që duhet të ndihmojë në të ashtuquajturën përgjigje të kujtesës. Por për të konfirmuar këtë, kërkohet një studim afatgjatë.

Për sa i përket vaksinës Pfizer-BioNTech COVID-19, Britania e Madhe u bë vendi i parë që miratoi vaksinën për përdorim të gjerë.

Kur bëhet fjalë për kujtesën imune, është e vështirë të thuhet në këtë pikë, pasi provat klinike nuk u krijuan për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje të veçantë. Do të bëhet e qartë në muajt e ardhshëm pasi vullnetarët vazhdojnë të monitorohen.

Por, Ugur Shahin, shefi ekzekutiv i ndërmarrjes gjermane BioNTech që bashkë-zhvilloi vaksinën me gjigantin amerikan të ilaçeve Pfizer, ai pret që mbrojtja të zgjasë “muaj apo edhe vite”.

Vaksina e Universitetit të Oksfordit dhe kompanisë farmaceutike AstraZeneca shpresohet të parandalojë infeksionin COVID-19 për 12 muaj.

Mene Pangalos, nënkryetari ekzekutiv i AstraZeneca i R&D i bio-farmaceutikës tha se vaksina është krijuar posaçërisht për të pasur “atë që ne e quajmë një gjysmë jetë të gjatë, (kështu) ne mendojmë se ata do të japin mbrojtje për (të paktën) gjashtë, por më shumë gjasa më afër deri në 12 muaj”.