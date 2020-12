Si mund të ndryshojë bota, Klaus Schwab: Çfarë parashikon plani i “Rivendosjes së Madhe”

Në faqen zyrtare të “World Economic Forum” ka një artikull nga Schwab me titull ; “Tani është koha për një rivendosje të shkëlqyeshme.”

Ne po ju sjellim një fragment nga ai artikull:

“Për një rezultat më të mirë, bota duhet të veprojë së bashku dhe me shpejtësi për të riformuar të gjitha aspektet e shoqërive dhe ekonomive tona, nga arsimi te kontratat sociale dhe kushtet e punës.

Çdo vend, nga Shtetet e Bashkuara në Kinë, duhet të marrë pjesë , çdo industri nga nafta dhe gazi tek teknologjia, duhet të transformohet” pra; Ne kemi nevojë për një “rivendosje të madhe” të kapitalizmit.

Kjo do të thotë që të gjitha aspektet e veprimtarisë njerëzore të binin në planin e tij. Kjo padyshim që vë këmbanat e alarmit, sepse kur njerëzit fillojnë të flasin për ndryshime dramatike në kapitalizëm, ata zakonisht nënkuptojnë që ne duhet të shkojmë edhe më shumë drejt socializmit.

Sipas Schwab, ekzistojnë tre përbërës kryesorë të “Rivendosjes së Madhe”:

E para përfshin reformimin e ekonomive tona në mënyrë që ato të jenë “më të drejta”.

Qeveritë duhet të zbatojnë reforma të vonuara që të promovojnë rezultate më të drejta. Në varësi të vendit, këto mund të përfshijnë ndryshime në taksat e pronës, eliminimin e subvencioneve të karburanteve fosile dhe rregulla të reja mbi pronën intelektuale, tregtinë dhe konkurrencën.

Së dyti, Schwab thotë se një nga përbërësit kryesorë të “Rivendosjes së Madhe” do të përfshinte investime masive të qeverisë në infrastrukturën “e gjelbër” urbane dhe projekte të tjera të ngjashme.

“Rivendosja e Madhe” do të siguronte që investimet promovojnë qëllime të përbashkëta si barazia dhe qëndrueshmëria.

Miliarda dhe trilona Euro nga BE, USA, Kina, Japonia etj ,fonde për investimet nga ndërmarrjet private dhe fondet e pensioneve, për të mbyllur çarjet në sistemin e vjetër, ne duhet t’i përdorim ato për të krijuar një sistem të ri që është më elastik, më i drejtë dhe më i qëndrueshëm në planin afatgjatë.

A nuk është kjo “Marrëveshja e Re e Gjelbër” për të cilën shumë të majtë në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë e kanë kërkuar?

Së treti, Schwab parashikon përdorimin e “inovacioneve” që përjetuam gjatë pandemisë COVID si një model për “të gjitha fushat” e shoqërisë…

Prioriteti i tretë dhe i fundit i një Agjende të Rivendosjes së Madhe është përdorimi i inovacioneve të Revolucionit të Katërt Industrial për të mbështetur të mirën e përbashkët, veçanërisht duke adresuar sfidat shëndetësore dhe sociale. Gjatë krizës COVID-19, ndërmarrjet, universitetet dhe të tjerët bashkuan forcat për të zhvilluar diagnostifikim, terapitë dhe vaksina të mundshme,ngriten qendra testimi, krijimin e mekanizmave për gjurmimin e infeksioneve dhe ofrimin e telemjekësisë.

Imagjinoni se çfarë do të ishte e mundur nëse bëhen përpjekje të ngjashme të përbashkëta dhe të bashkërenduara në çdo sektor tjetër.

Sipas Schwab; “Modeli i reagimit global ndaj pandemisë COVID mund të jetë një plan për të drejtuar dhe avancuar çdo fushë të jetës sonë”. Është plan i bukur apo jo?!

Por që poani të realizohet, globalistët duhet të marrin Shtetet e Bashkuara, ata duhet së pari ta heqin Donald Trump nga rruga te cilin ata besojnë se janë shumë afër këtij qëllimi.

Globalistët parashikojnë një të ardhme “të qëndrueshme” në të cilën të gjitha format e veprimtarisë njerëzore për “të mirën e planetit” monitorohen dhe kontrollohen nga afër.

Plani mbështetet dhe propagandohet si një e mirë për njerëzimin

Ata plotësisht besojnë se një sistem global në të cilin të gjithë kombet e botës janë gjithnjë e më të integruar është më i miri për ne. Por a do ja arrijnë ta realizojnë ketë?!