Rrjeti shpërthen me meme kundër Ramës…

As këtë vit nuk do të ketë një vendim për nisjen e negociatave me Shqipërinë. Shtetet anëtare kanë vendosur që në mars të vitit tjetër të marrin një vendim.

Por siç konfirmoi gazetari i Dojçe Veles, Bahri Cani në një intervistë për SYRI TV, shanset janë që vendimi të mos merret as në mars, por pas zgjedhjeve.

Kjo është një taktikë e Bashkimit Europian jo vetëm për të mos ndikuar në zgjedhje, por mbi të gjitha për t’i dhuruar Shqipërisë nisjen e negociatave në rastin e një rotacioni politik.

Koha e ka provuar se pas rotacioneve, vendi është shpërblyer në rrugën drejt integrimit. Këtë herë, kur integrimi ka ngecur prej dy mandatesh si asnjëherë tjetër, shanset janë më të mëdha që vetëm rotacioni të çlirojë negociatat.