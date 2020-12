Rama si Ramizi në fundin e tij me ligjin “Për mbrojtjen e monumenteve”!

Nga Tritan SHEHU

Rama mbas ligjit per “shpifjet” kerkon te fuse ne ikje edhe nje nen “anti meme”!

Besoj se shqiptaret nuk e kane haruar ligjin e Ramizit per monumentet, ne fund te sundimit te tij.

Te dy njelloj, si i mbyturi qe kapet pas flokeve…. apo dhe si ai qe kerkon shpetimin te “fija e kashtes”!

Ne fakt asgje e tille nuk e shpetoi Ramizin, perkundrazi… u shkulen te gjitha monumentet qe ai ligj mbronte, ne nje dite….e me pas edhe ai vete!

Edhe tashti, askush nuk mund te mbylle “Gojen e Popullit” te vuajtur, zemeruar e vendosur, dhe as doren e gishtat e tij; asnje ligj, asnje nen, qofte dhe ai 55 i dikurshem, qofte dhe ata si te Ramizit dikur, te shkruara tashti nga Rama &Co!

Asnje ligj i tille, simptom per panikun e autokarcive ne renie, nuk mund ta shpetoje Ramen jo vetem nga “memet” a akuzat, por as nga 25 Prilli, qe po tingellon per ate si 22 Marsi per Ramizin!