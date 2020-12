Pse zgjedhjet e lira janë kryekushti për hapjen e negociatave?

E gjithë propaganda e rilindjes ka vetëm një qëllim: të shmangë sa më shumë të vërtetën që arsyeja e bllokimit të negociatave janë zgjedhjet e ardhshme. Pra, të fshehë sa më shumë thelbin e mesazhit të BE që zgjedhjet e lira janë kushti kryesor për hapjen e negociatave.

Madje sipas tyre, deklarata e BE jo vetëm nuk bën përgjegjëse qeverinë, por është një çlirim nga përpjekja tinëzare sipas tyre e opozitës, që vazhdon të thotë akoma se zgjedhjet e lira janë kusht për hapjen e negociatave.

Por, e vërteta është që e gjitha kjo përpjekje bie dhe rrëzohet menjëherë sapo përballet me një të vërtetë të thjeshtë dhe të pastër.

Procesi i integrimit është thjesht një mekanizëm presioni për përmirësimin e demokracisë, nëpërmjet kushteve që BE vendos mbi qeveritë e korruptuara të vendeve që duan të bëhen anëtare të BE.

Në rastin tonë BE na ka vendosur 15 kushte për avancimin e procesit për Shqipërinë. Dihet që kryekushti është reforma zgjedhore dhe zbatimi i saj, që do të thotë troç aplikim i saj në zgjedhjet e prillit. Thënë shkurt pa zgjedhje të lira nuk ka negociata dhe sigurisht vendimi për negociatat do të jepet pas zgjedhjeve të prillit.