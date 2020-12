Piktori humb jetën nga Covid-19, miku i tij rrëfen bisedën e fundit

Piktori Besim Tula ka ndërruar jetë si pasojë e koronavirusit në moshën 71-vjecare. Prej më shumë se 20 ditësh ishte i shtruar në spitalin “Shefqet Ndroqi”, por nuk arriti që ta mposhtë sëmundjen.

Për largimin e tij nga jeta ka reaguar edhe gazetari Ilir Kadia, i cili kujton bisedat në telefon në këtë kohë pandemie vetëm për ta pyetur si është vetë dhe si e ka familjen. Parmbrëmë bënë bisedën e fundit kur i tha se e kishte marrë malli për një kafe, për të cilën Kadia i trishtuar shkruan: “Ku ta dija unë se do ish kaq e hidhur kafja jote”.

“Shpirti më është tulatur brenda zemrës!Nuk do të më flasë!Miku i tij më i mirë, Besim Tula, paska vdekur! Nuk do t’a besojë!I paska pushuar zemra e qeshur!I paska mbyllur përgjithmonë sytë e butë!I paska ngrirë dora që lëvrinte penelë!Besim Tula njerëzori!Miku që edhe kësaj kohe mizore të telefononte për të pyetur thjesht: Si jeni me shëndet? Si është nëna, mbesat,nipi,djemtë…? Vetë si je?

Parmbrëmë më the se të kish marrë malli për një kafe Besim!

Ku t’a dija unë se do ish kaq e hidhur kafja jote!Përzjerë me lot nga ikja jote o Njeri Shpirtbukur!O zemërmadhi Besim!”, shkruan Kadia.