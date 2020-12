Kriza lë të papunë 14 mijë persona

Pas heqjes së masave të karantinës punësimi shihet të jetë përmirësuar në tremujorin e tretë të këtij viti, por megjithatë më shumë se 14 mijë e 500 persona janë të papunë në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2019.

INSTAT raportoi sot në të dhënat e Anketës së Forcës së Punës se, në tremujorin e tretë 2020, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 61,3 %. Gjatë këtij tremujori, në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2019, numri i të punësuarve gjithsej u ul me 1,2 % (14,500 persona), ndërkohë krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2020, ky tregues u rrit me 2,8 % (32,497 persona).

Në tremujorin e tretë 2020, shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri, për popullsinë 15 vjeç e lart, është 11,6 %.

Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019, shkalla zyrtare e papunësisë u rrit me 0,2 pikë përqindje, ndërkohë krahasuar me tremujorin e dytë 2020, shkalla zyrtare e papunësisë u ul me 0,3 pikë përqindje.

Në tremujorin e tretë të vitit 2020, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, për popullsinë 15-64 vjeç, është 69,8 %. Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është në të njëjtin nivel, ndërkohë krahasuar me tremujorin e mëparshëm ky tregues shënon një rritje prej 1,7 pikë përqindje.

Për gratë, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 61,8 %, ndërsa për burrat ky tregues është 77,9 %. Për burrat, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 16,1 pikë përqindje më e lartë sesa për gratë. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2019, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për gratë është ulur me 0,2 pikë përqindje dhe për burrat është rritur me 0,2 pikë përqindje.

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç është 53,3 %. Për popullsinë 30-64 vjeç, në tremujorin e tretë 2020, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 78,2 %.

Punësimi u rrit në sektorin e industrisë dhe shërbimeve

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 61,3 %. Ritmi vjetor i rritjes së punësimit për popullsinë 15 vjeç e lart, nga tremujori i tretë i vitit 2019 në tremujorin e tretë të vitit 2020, është -1,2 %.

Në terma vjetorë, rritja e punësimit sipas sektorëve kryesorë të ekonomisë është -3,7 % në sektorin e bujqësisë, -0,2 % në sektorin e industrisë dhe 0,6 % në sektorin e shërbimeve.

Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, në tremujorin e tretë 2020, punësimi për popullsinë 15 vjeç e lart u rrit me 2,8 %. Punësimi mbeti në të njëjtin nivel në sektorin e bujqësisë dhe pësoi rritje në sektorin e industrisë me 5,6 % dhe atë të shërbimeve me 3,8 %.

Shkalla e punësimit për burrat është 68,7 %, ndërsa për gratë 54,2 %. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2019, shkalla e punësimit për burrat është rritur me 0,2 pikë përqindje dhe për gratë u ul me 0,5 pikë përqindje. Shkalla e punësimit të të rinjve është 42,3 %. Për popullsinë 30-64 vjeç, në tremujorin e tretë 2020, shkalla e punësimit është 71,1 %.

Papunësia, rritje vjetore me 0.2%

Në tremujorin e tretë 2020, shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri është 11,6 %. Në terma vjetorë, shkalla zyrtare e papunësisë u rrit me 0,2 pikë përqindje. Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, shkalla zyrtare e papunësisë u ul me 0,3 pikë përqindje. Shkalla zyrtare e papunësisë për burrat është 11,4 % dhe për gratë 11,8 %. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2019, shkalla e papunësisë për burrat është në të njëjtin nivel, ndërsa për gratë është rritur me 0,4 pikë përqindje.

“Dembelët” po shtohen

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020, 18,7 % e popullsisë ekonomikisht jo-aktive dhe në moshë pune (15-64 vjeç) ishin duke përmbushur detyrat shtëpiake, 11,1 % e saj ishte në pension ose pension të parakohshëm, ndërsa 11,2 % në paaftësi të përhershme. Gjatë tremujorit të tretë 2020, 11,2 % e popullsisë ekonomikisht jo-aktive (në grup-moshën 15-64 vjeç) deklaruan se nuk po kërkonin punë pasi besonin se nuk ka punë të disponueshme, pra klasifikohen si të papunë të dekurajuar.

Të rinjtë e moshës 15-29 vjeç që deklaruan se janë nxënës/studentë ose në trajnim përbëjnë 67,2 % të të rinjve ekonomikisht jo-aktivë. Ndër të rinjtë e moshës 15-29 vjeç ekonomikisht jo-aktivë, 8,5 % klasifikohen si të papunë të dekurajuar. Në popullsinë e moshës 30-64 vjeç ky grup përbën 14,1 % të popullsisë ekonomikisht jo-aktive të kësaj grup-moshe.