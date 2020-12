Hakerat sulmojnë kompanitë e vaksinave

Disa grupe hakerash synojnë kompanitë e përfshira në shpërndarjen e vaksinave Covid-19 dhe kështu mund të përgatiten për të goditur ‘zinxhirin e ftohtë’ të nevojshëm për të dhënë dozat. Kjo u deklarua, sipas faqes së internetit të Reuters, kompania IBM, sipas së cilës kriminelët kibernetikë po mbledhin informacione për të gjitha aspektet logjistike. Aktiviteti i spiunimit, shpjegon IBM, kryhet përmes një ‘fushate globale mashtrimi’ në të cilën postat elektronike dërgohen në emër të drejtuesve nga Haier Biomedical, një kompani kineze e specializuar në transportin e vaksinave.

Për t’i bërë email-et të besueshme, të gjitha karakteristikat e produkteve të zhvilluara nga kompania përmenden saktë. Ndër objektivat, ka kompani të specializuara në panele diellore, të cilat do të përdoren për të furnizuar me frigoriferë në vendet e nxehta, prodhuesit e akullit të thatë por edhe disa agjenci, të tilla si drejtoria e BE-së që merret me dogana.

“Kushdo që e bashkon këtë fushatë – thotë IBM – njeh shumë mirë çdo produkt të përfshirë në zinxhirin e furnizimit të një vaksine në një pandemi globale”. Hakerat bënë “një përpjekje të jashtëzakonshme”, tha analistja e IBM Claire Zaboeva, e cila ndihmoi në hartimin e raportit. Hakerat hulumtuan markën, modelin dhe çmimin e saktë të njësive të ndryshme ftohëse Haier, tha ai.