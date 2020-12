Çupi publikon videon e spitalit të Laçit: Rama gënjeu se do ndërtohej për pak muaj, sot në vend të spitalit ka vetëm gërmadha

Dhurata Çupi i përgjigjet Ballës me videon e spitalit të Laçit: Rama gënjeu se do ndërtohej për pak muaj, sot në vend të spitalit ka vetëm gërmadha

Gënjeshtrat e Edi Ramës dhe Taulant Ballës për rindërtimin pas tërmetit nuk pijnë më ujë.

Sado të përpiqen, ata nuk e ndryshojnë dot faktin se Laçi është pa spital dhe mbi 50 mijë qytetarë nuk marrin shërbim të mirëfilltë spitalor.

As Edi Rama , as Taulant Balla nuk i zhbëjnë dot mashtrimet e një viti më parë se spitali do të ndërtohej për pak muaj. 👇

Sot e kësaj dite, ndërtimi i spitalit ende nuk është tenderuar. Mjaft më me mashtrime dhe përdorim politik të fatkeqësive! Është koha për ndryshim!