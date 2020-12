Berisha publikon videon: Sistemi spitalor i shpartalluar

Sistemi spitalor i shpartalluar.

Sot ky sistem ndodhet ne diten e tij me te zeze!

Ne vende te kujdesit per spitalet dhe te semuret, Edvin Hajduti dhe Hajnia vjedhin me tendera fondet per spitalet, mjeket dhe te semuret.

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje zoti berisha

Kto jan pamjet e spitalit te Hasit

Sepse kryeministeri i shqiperis me ministrin e tij thon se kushtet jan te plotesuara

Une jam nje banor i hasit

Edhe erdha per pushime ne shqiperi

Nje nga pjestaret e familjes time nuk u ndje mir edhe isha tek spitali ja cfar kushtesh ka spitali i Hasit

Por besoj se nuk esht vetem spitali i Hasit keshtu por e gjith shqiperia.