Video/ I riu i gjakosur në komisariatin e policisë: Krimínela, për çfarë arsye më mbani brenda?!

Dega e PD Bulqizës përmes një postimi në rrjetet sociale, denoncon dhùnën që sipas saj është ushtruar ndaj një të riu në ambientet e pòlícisë. Sipas PD-së të rinjtë janë shoqëruar në Pòlíci pa asnjë lloj motivi dhe janë rráhur nga punonjësit, ndërkohë që nuk u është lejuar as takimi me avokatin dhe as vizitë nga ana e mjekëve.

Deklarata e degë së PD Bulqizë

Çfarë keni dëgjuar këto ditë se gjoja dhùná shtetërore kundër qytetarëve, e cila shkoi deri në èkzèkutimin e një të riu, është vetëm propagandë. Militantët e PS në Pòlicinë e Shtetit vazhdojnë t’i dhùnojnë të rinjtë brenda komisariateve. Shikojini vetë pamjet. Të rinj që kërkojnë drejtësi, kërkojnë arsye pse shoqërohen pa motiv, pse rri.hen bárbarisht nga pòlicët e Edi Ramës në komisariate. Renato Pasha quhet i riu gòditur nga pòlicët.

Edhe pamjet tregojnë se ai është dèmtuar seriozisht në syrin e djathtë. Ndihma mjekësore i është refuzuar nga pòlicët e dhùnshëm të Edi Ramës, të cilët e kanë árrestuar në mënyrë të palígjshme, pasi i riu nuk ka pranuar të firmosë procesverbalin e pòlicisë pa praninë e mjekut ligjor dhe avokatit.

Dhùna e pòlicisë ndaj të rinjve dhe qytetarëve nuk është rast i shkëputur. Është modeli i dhùnës që frymëzohet nga kryeministri i vendit dhe nga pandëshkueshmëria e drejtësisë.

Partia Demokratike/ Dega Bulqizë dênon ashpër sjelljen dhe dhùnën e pòlicisë për rastin në fjalë dhe gjithë praktikën e dhùnshme të pòlicisë dhe strukturave të saj në të gjithë vendin. Partia Demokratike është në krahun e qytetarëve dhe di të mbrojë në çdo rast të drejtat e tyre. Sado pránga të kërcasin diktatorët, rregjimet kanë për të rënë, se liria njerëzore ka rrënjë të thella tek njerëzit!