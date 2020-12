Sharlatani Frrok zëvendëson qesharakun Ngjela për të folur në emër të Amerikës

Ditë edhe më të vështira po vijnë. Koronavirusi, sa vjen dhe po i trondit edhe më tej mendjet e shquara njerëzore.

Është pikërisht, analisti i njohur i emisionit të zonjës Eni, i dëshiruari për të qenë ambasador i Shqipërisë në Vatikan, por që siç thonë, nuk e ka pranuar Ilir Meta, vetë zotni Frrok Çupi, që në emër të vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shpjegon prapaskenat e ethshme të katastrofës, që do t’i ndodhte PD-së dhe LSI-së, nëse do të vazhdonin protestat e dhunshme.

Ja fjalët që derdh zotni Frrok Çupi për gazetën “Fjala”, lidhur me këtë problem:

–Shtetet e Bashkuara iu kanë bërë me dije dy partive (PD-LSI) se edhe një shkrepëse po të ndezin në bulevard a mbi institucione, atëherë do të shpallen celula të dhunës. Por a e dini çfarë do të thotë kjo? – pyet, fill pas pyesjes së gazetares, Frrok Çupi dhe ashtu si avokati, po vetë përgjigjet:

– Ata të të dy partive e dinë shumë mirë, sepse e njohin mirë aromën e pushtetit: Që në atë moment PD do të quhej Hamas dhe LSI- Hasbullah, për shembull.

Pas këtyre deklaratave shumë të forta, ku zotni Frrok Çupi, e bashkon opozitën shqiptare me grupet terroriste, sigurisht që pritet edhe reagimi urgjent i ambasadores Yuri Kim, për vërtetësinë e këtyre fjalëve, thjesht për faktin, që ajo kohët e fundit, ka marrë trajtat e policit të medias online. Shquhet në këtë policim, veçanërisht media Lapsi.al, ku ambasadorja herë pas here, i tërheq fort veshin dhe po herë pas here, Lapsi.al, kthen përgjigje, duke e rikthyer veshin në pozicionin fillestar.

PS. Që të mos lodheni më shumë, me arsyetimet tona, meqë jemi edhe në prag festash, ju lutemi lexoni të plotë, pyetje-përgjigjen e parë, të zëdhënësit të parë, të avokat Ngjelës, vetë zotni Frrok Çupit!