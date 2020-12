Ramsi merr një trajsë me lapsa dhe ikë, prapa diellit ikë!

Nga Ilir PECNIKAJ

Sot u mbyll java e dytë që qeveria duhet të kishte bërë “namin” me testimin e shpejte, në testimin e popullsisë…

Rezultati?!

Thuajse asnjë test më shumë në komunikimet e përditshme të saj, në krahasim me ditet, javet e muajin para se sa të vinin këto teste…

Por bie në sy që rraporti i testeve pozitive me testet në tersi, gjatë kësaj kohe është rritur dhe ka kaluar në 25-30%.

U harrua kjo, u kalua tek “suksesi” Vaksina…

Një tjetër BULLSHIT i radhës.

Nëse mund ta kthenim në një narrativ, farë shkurt mund të përmblidhet në:

– PA U NISUR U BITIS.

E vetmja gjë që ngeli nga e gjithe kjo propogande është: justifikimi i një udhëtimi të çiftit politik Ogi-Edi në Amerikë, për të bërë një fotografi me bosin e PFIZER-it, ku si përfundim në të doli vetëm njëri (Ramsi).

Por ajo që është dhe më tragjike është fakti që COVAX, një tjetër tullumbace politike e fryrë nga propoganda e pështirë e qeverise, plasi…

Po plasi, gje që e kishim paralajmeruar me kohë. Ajo nuk mund të furnizojë askënd para 2024, ky një parashikim perseri optimist i OBSH.

Jam i siguritë që makina e propogandes është duke pergaditur BULLSHIT-in e radhës…

Boll me të tilla.

Jeni e vetmja qeveri në botë që jeni bërë krah i virusin. Virusi, si në gjithë botë vret më të dobëtit, dhe ju po dobsoni dhe me të fortit me neglizhencen dhe propoganden tuaj.

Po vrisni mjekët. KUJTOJ SE KEMI TE NJEJTEN SHIFER, SA GJITHË GJERMANIA, NË VLERË APSOLUTE, TE MJEKEVE TE VDEKUR. Gjermania ka 28 e cila është mbi 80 milion dhe që ka 350.000 mjek.

Kemi 3 herë me shumë se Maqedonia, që dhe ata kanë një numer të frikshem vdekjesh.

(Por qeveria nuk harron të fsheh edhe emra nga këto mjek dhe te mos i regjistroj si covid).

Por çfarë mund të presesh nga një qeveri që ka 4 herë më shumë polic se sa mjek?!

(Italia ka 234.000 polic e 250.000 mjek, Germania ka 277.000 polic e 350.000 mjek.)

Çfarë mund të presësh nga një qeveri që në prag të fushatës i kalon ministrin e brendshme konkubinit të tij, dhe rikthen në kabinet një tjetër pjesë të familjes, nga ana e gruas?!

Pra ky palo kryeministër nuk po mendon për asgjë tjetër veç si e si te ri sigurojë të pasmet e tij.

Rikthehuni e beni punën tuaj, ose me mirë mos u rikthehuni por zhduku, zhduku sa me larg, merr nje trajsë me lapsa dhe ik nga Kongo, Zimbabwe, ose pertej djellit ik…

S’prish punë thuaj që ke ikur të kerkosh vaksinen edhe atje, vetem merr lapsat dhe ik. Ik sa më parë për të miren e ketij vendi… ik..

Po ju siguroj se po ikët do të jetë shumë më mirë për këtë vend.

Profesionistet do të fillojnë të dëgjohen. Strukturat do të fillojnë të punojnë si të tilla.

Mjekët do të lirohen nga prangat tuaja dhe do të punojnë të paktën për sanizimin e strukturave të tyre, gjë që ndodhi në gjithë Europe…

Mjekët kur të ndihen të sigurt do të punojnë më të qetë e kjo do jetë një e mire për pacientet e tyre.

Mjekët nuk do të dalin me “pushkë druri” në fron, për ti quajtur më pas “heronj”, nuk duan të jenë të tillë…

Shkurt, ik se edhe Silva e Najada do të jenë me të lira dhe më të vlerësuara për punen që bëjnë.