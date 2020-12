Berisha: Edvin Hajduti ringjall, pasi e braktisi 8 vite, rrugën Librazhd-Peshkopi

Te dashur miq, rruga Librazhd – Peshkopi ishte nje projekt i rendesishem ne te cilen gjer ne vitin 2013 u asfaltua segmenti Librazhd-Zgosht dhe u hap traseja, u be gati per asfaltim me te gjitha shtresat ne te gjithe trajektoren tjeter.

Me ardhjen ne pushtet Edvin Hajduti e braktisi teresisht per 8 vite projektin. Sot ai shkoi per te mashtruar per vota banoret e zonave dhe ringjalli projektin. Turp.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Doktor ju përshëndes!

Sot ishte në Librazhd nona e rrenave dhe intriganti klasik edvin kristaq rama. Pas shume e shume mashtrimesh tei shkolla e mesme. Shkoj për të hipnotizuar popullin e Lunikut, Prevallës, Kostenjës, Stëblevës dhe Dibrës. Ai pa pikën e turpit tha, punimet kanë ecur mirë deri tani dhe shumë shpejt do jetë një rrugë me patametra dhe do shkurtojë distancën nga një zonë në një tjetër por dhe do rritet mundësia e turizmit.

Doktor, ai mashtroi sepse punimet kanë mbetur aty ku i latë ju në vitin 2013 dhe bëhet fjalë për rrugën nga Librazhdi-Stëblevë- Peshkopi. Në qeverisjen tënde, u hap traseja në gjithë viaduktin e rrugës, u shtrua me asfalt deri mbi Zgosht dhe u bë gati për asfaltim me të gjitha shtresat e nevojshme në gjithë gjatësinë e saj. Por erdhën në mashtruesit rama-balla në pushtet dhe e lanë rrugën në mëshirë të fatit.

Sot kishin vĕnë një tabelë se fillojnë punimet dhe kishin marrë dy tre makineri pĕr të hedhur hi syve, jo vetëm banorëve të zonave ku kalon kjo rrugë por mbarë vendit.

Skorjet rama-balla që para 10 vitesh bashkë me ca mercenar na gjuanin me gurë se po ndërton PD rrugë elektorale, sot shkonin dhe lëpinin me gjuhë siç e kanë zakon baltën e hedhur, duke mashtruar me zë dhe figurë se punimet ecin mirë kur ka 8 vjet që s’punohet…