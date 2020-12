“Të na rrojë Partia se…”, gazetari ka një apel

Adriatik DOSTI

Pas emerimit te Blendi Cucit Minister te Brendeshem ishi i Rames …Dalina i shkruan Kryeministrit Edvin ….

Ti rrofsh qe ma provove…e une rrofsha qe ta kapa…

Ti rrofsh qe me bere te njohur …e une rrofsha qe te bera kryeminister…

Ti rrofsh qe me gjete Burre …e une rrofsha qe te martova…

Ti rrofsh qe u zhveshe nudo qe ne ate kohe…e une rrofsha qe vazhdoj te jem lakuriq prane teje e Cucit tim te dashur…

Ti rrofsh qe te treve na ke dashur e na do fort …por edhe ne rrofshim qe s’jetojme dot pa ty …

Ti rrofsh e gezofsh me Linden e Zahon…une rrofsha e gezofsha me Cucin e Taon…

Po mire e kisha Cucin ke bujqesia …c’mutin deshe qe ma vure ke policia?..

Ishim mirë ke Kastraveci ..pse na çove ke Shkopi i Gomes….

…apo duket na erdhi fundi e po shkojmë në atë të “somes “…

Ehhhh ajo kohe kur ”ja kapnim” njeri tjetrit iku…por sot me befasove kur i the Cucit te beje te njejten gje qe bente Llesh -kimiku…

Treshe apo katershe ka pak rendesi …veshur a zhveshur…. e jotja Dalina …ne perjetesi…

Rrofshin ”veglat” qe na rriten ….rrofshin”hallatet” qe na ngriten…

Rrofsh TI e rrofte Partia …pa Cucer si i imi ka plot Shqiperia…

Mezi pres te vije behari…qe te luajme lojen K….i …se Cucit si mbetet qejfi se ti nuk i hyn ne hak…ndaj cdo mbremje teksa fleme me thote i lumtur… në krevat …

Ramen e kam kunat e baxhanak!

Te paca e me pac gjate Edvin…pa kryeminstrat e ministrat ikin e vijne…

Cucin te brendeshem e ty ne krye …qeveri me 5 Yje…Linden lere te rrise Zahon …shtetin beje me Elisen e Taon.

Se Ti…Cuci edhe une …bëjmë shtet e bëjmë punë…burrë e grua a dashnorë me dhe pa Manall në dore…