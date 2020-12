Efektet pozitive të temperaturave të ulta për shëndetin

Ndërsa temperaturat ulen, krevati i ngrohtë dhe ambjentet e mbyllura bëhen më joshëse për ju.

Por teksa zgjidhni komoditetin e ngrohtë, ju privoheni nga një sërë përfitimesh shëndetësore që lidhen me të ftohtin. Shkencëtarët besojnë se ekspozimimi i rregullt në temperatura të ulëta ndihmon në shkrirjen e dhjamit, në përmirësimin e metabolizmit, në parandalimin e diabetit, si dhe për problemet me mushkritë dhe zemrën.

Kur ndodheni në një ambjent të ftohtë, rrahjet e zemrës rriten, enët e gjakut ngushtohen, frymëmarrja shpejtohet dhe muskujt furnizohen me oksigjen. Këto proçese fiziologjike rregullojnë sistemin kardiovaskular. Sipas Prof. Wouter van Marken Lichtenbelt të Qendrës Mjekësore të Universitetit Maastricht, pak ftohje në ditë e mban larg mjekun.

Studimet sugjerojnë ekspozime të thjeshta ditore, si për shembull: ecja gjatë një mbasditeje të freskët, veshja me pak rroba gjatë dimrit, hapja e dritareve herë pas here në shtëpi, gjumi në dhomë më të freskët ose dushet e ftohta mund të sjellin përfitime të mahnitshme. Fjetja në një dhomë gjumi të freskët rrit funksionimin e metabolizmit me 10%.

Ushtrimet dimërore gjithashtu japin një nxitje të fuqishme në shëndetin mendor: në temperatura të ulëta, trupi çliron hormonet që përmirësojnë humorin beta-endorfina dhe noradrenalina, të cilat mund të ndihmojnë për të shmangur disponimin e ulet gjatë dimrit.