Sali Lushaj i kthehet Frrok Çupit: Fëlliqësirë, linde dhe jetove si bastard, ashtu do përfundosh

Nga Sali Lushaj

Miredita ka pase burra qe i kane sherbyer atdheut, e qendrestare qe e kundershtuan komunizmin si rralle kush! Por ka patur edhe nje spiun te vogel me dosje , nje novojtore Frok Çufrra!

Sapo lexova nje artikull ne gazetat me fal per shprehjen „ Tema si dhe Shqiptarja .com te kollovarit te botoxuar Karlo pa bole “!

Bisha para se te ngordhe do gjak!

Jane ne krize, nuk i lexon me kush , pervec llojit e sorollopit te tyre! Miredita ka pase burra qe i kane sherbyer atdheut, e qendrestare qe e kundershtuan komunizmin si rralle kush! Por ka patur edhe nje spiun te vogel me dosje , nje novojtore Frok Çufrra!

E lexova ate shkrim dhe per here te pare me erdhi keq per shkronjat dhe sinqerisht mora vesh qe Frroku qenka gjalle !

Per ate zot pata kujtuar qe nuk jeton me matufi! Hyra dhe pashe ne internet fotot e tij , kadaver !

Ti Frrok je plak dhe ca gjera qe thua jam i bindur qe ti kane shkruar te tjeret , jo per gje po miqt e tu me thane qe ka kohe qe je pjerdhur e shurron rrugeve e redaksive !

Nejse mire ben , se ti dhe idhetaret e tu e keni zakon te shurroni njeri -tjerin.

Une jam Sali Shaban Lushaj , ai qe nuk ka frike te ece mes pazarit nga Tropoja deri ne Konispol. E kuptoj edhe inatin tend , je ne grahmat e fundit , dikur ishe spiuni i vetem i mirdites tani jeni shtuar, kakarisni neper gazeta pacavure qe as per leter higjenike nuk i perdor kush!

Ne fakt Frok s’te kam llogarite kurre as jam munduar te ndyj duart me ty se tyten e kallashit jo e jo !

A e di pse Frok!

Kam qene dhe mbetem kundershatr i Enverit, ZP, e gjithe atyre qe u sherbeve ti dhe flliqsira si ti , ju e ata !

Ti linde dhe jetove si bastard, ashtu do perfumdosh.

Nje shtet i tere po merret me tim bir , te gjitha gazetat e port „ halet“ mavi po mundohen te hedhin balte mbi familjen time !

U tmerroi nje i ri qe frymon liri , po ju frikeson e ju kall daten rinia ! Frok iku koha jote ! Ty te ka pelqyer koteci me sa po kuptoj ndaj po kakaris!

Me sakte jeni mbledh nje kotec me pula kunder nje Luani! Sonte te dhashe shume vememdje matuf i ndyre !

Mjere ti o mjeran ! Mjere ai qe te ka prind e dicka ! Gjakprishur !