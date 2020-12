Reagimi i fortë i aktorit të njohur: Protestoj kundër këtij pushteti fashist, policët civilë janë të droguar

Regjisori Edmond Budina, i pranishëm në protestën për vrasjen e Klodian Rashës nga policia, deklaroi se përdorimi i fjalës “halabak” nga Rama dhe të tijtë është një shprehje tepër anormale.

Budina tha me ironi se nëse ata që protestojnë janë halabakë, edhe ai është një ndër ta. Ai shtoi se ka dalë të protestojë kundër pushtetit fashist të Edi Ramës.

“Jam protestues. Unë jam një nga halabakët. Jam halabak që proteston kundër këtij psuhteti fashist kriminal. Policia erdhi në shashka dhe mbyti njerëzit në gaz. ne jemi grup njerëzish që mbrojmë teatrin dhe ata lëshojnë tymuese, për të vrarë njerëzit, për të krijuar terror.

Ne 3 vjet e treguam më së miri me kulturë dhe dashuri dhe ata vetëm dhunën dinë. Unë protestoj për demokracinë në Shqipëri. Dhuna prodhon dhunë, Rama prodhon dhunë. Edhe Lleshaj prodhon dhunë, thotë se njerëzit janë të droguar, ta bëjë Rama i pari testin e drogës”, tha Budina.

Edmond Budina shtoi se ka vënë re se bëhen akuza se të rinjtë pinë drogë, por theksoi se ata që drogohen në të vërtetë janë policët civilë dhe se i ka parë me sytë e tij.

“Unë do të jem me qytetarët e Tiranës derisa këta të japin dorëheqjen. S’jam për fëmijët të dalin në rrugë, por është e drejtë e tyre, prindërit e tyre të dalin e të protestojnë kundër dhunës që prodhohet në këtë vend. Të droguar janë policët civilë. I kam parë me sytë e mi”, theksoi Budina.

Ndërsa, një protestues 18-vjeçar ishte gjithashtu mes protestuesve. Ai tha se nuk ka frikë të protestojë dhe se kërkojnë largimin e Ardi Veliut nga policia.