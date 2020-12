Berisha publikon mesazhin e qytetarit: Dhunën në Shkodër e organizuan kriminelët me uniformë të PS!

Dhunen ne Shkoder e organizuan kriminelet me uniforme te PS!

Lexoni denoncimin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje doktor. Sot nga falangat e policise kriminale u inskenua djegia e selise se PS me urdher nga lart. Protesta ishte organizuar ne menyren me qytetare te mundshme , por menduan policet besnik te Luan Harushes , Rames dhe Lleshajit qe te shkaterronin gjithcka. Ne foto eshte polici i sektorit te krimeve Redi Shullani qe ishte ne rresht te pare dhe organizoi dhunen. Gjithashtu pjese e turmes si civil ishin Ergys Lohja i denuar me pare per skemen e fajdeve por vazhdon akoma te jet polic ne sektorin e krimeve. Gjithashtu ishte dhe Gjergj Gjeloshi polic qe akuzohet per mashtrime dhe korrupsion. Anonim ju lutem.