Xhahili i Surrelit akuzon mjekët! Ata nuk kanë fshehur asnjë rast vdekje nga Covid19. Të gjitha i ka fshehur vetë ai!

Miq, i kapur me presh per ne skandalin e tmerrshem te fshehjes se 424 vdekjeve spitalore nga covid 19, Xhahili i Surrelit pas nje heshtje dy ditore akuzoi direkt gjoja duke i mbrojtur, mjeket per kete krim te shemtuar.

Keshtu, ai dje, per te mbrojtur veten, foli me dy dite vonese per skandalin e fshehjes se 424 vdekjeve dhe e quajti publikimin e listes se vertet te vdekjeve spitalore nga covid 19 nga Kryetari i PD Basha: “Si një akt që nxit urrjetje ndaj mjekëve tanë. Mund të nxitë edhe dhunë ndaj mjekëve, si akt turpërues”.

Ne fakt duke akuzuar indirekt mjeket per te mbrojtur menderen e tij, Xhahili i Surrelit pranoi se te gjitha vdekjet i ke fshehur vetem ai.

Kjo sepse:

1-Mjeket e spitaleve covid nuk kane fshehur asnje rast vdekje por çdo rast te vdekur nga covid19 e kane percjelle ne morg me kete diagnoze ne kartelen klinike dhe fishen e vdekjes dhe

2-Mjeket e sherbimit te Institutit te Mjeksise ligjore kane hedhur ne rregjistrin e te vdekurve te derguar nga spitalet covid ne kete Institut, diagnozen e karteles klinike dhe fishes se vdekjes qe shoqerojne gjithnje ne morg rastin e dhene.

3-Instituti i Mjeksise Ligjore ka derguar çdo dite listen e te vdekurve ne drejtorine e spitalit dhe kjo drejtori e ka percjellur menjehere tek ndrikull Hajnia dhe kjo e fundit direkt Xhahilit te Surrelit.

4-Mjeket e spitaleve covid dhe ata te Institutit te Mjeksise Ligjore nuk kane shpallur asnje dite te vetme listen e te vdekurve gjate 24 orve nga covid19.

5-Lista e vdekjeve eshte shpallur çdo dite nga ministria pasi eshte “redaktuar” nga Xhahili i Surrelit.

Si perfundim, duke shprehur vleresimin me te larte per punen vetmohuese te mjekve, denoj me ashpersine me te madhe aktin kriminal te Xhahilit te Surrelit te manipulimit te listave te vdekjeve spitalore nga covid 19 dhe fshehjes se 424 raste te vdekur ne spitalet covid nga kjo semundje per te ndertuar mbi kufomat e tyre suksesin imagjinar te menaxhimit te pandemise ne Shqiperi dhe i bej thirrje OKB te nise me urgjence nje hetim nderkombetar per kete skandal dhe krim te shemtuar te Xhahilit te Surrelit. sb

ps: SPAK-u eshte i yni, ai eshte garanti i imunitetit te narkoqeverise per te gjitha llojet e krimeve!