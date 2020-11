Virusi Covid, domosdoshmëri për luftën tonë politike ndaj “Virusit rilindas”; ata jane në “bashkëjetesë”!

Nga Tritan SHEHU

Dje, gjate takimeve ne Tepelene e Gjirokaster me drejtues te PD se Qarkut.

Sic po ndodh edhe ne kete Qark virusi Covid vecse behet me vrastar nga keqmenaxhimi i epidemise, papergjegjshmeria e kesaj Qeverie, qellimi i saj per te perdorur cdo gje vecse per propagande e ne funksion te interesave te saj, pa u ndalur edhe perballe aventurave.

Prandaj clirimi nga “Virusi qeveritar” do te thote shpetim edhe nga i pari!

Dhe tashme kur dita e ketij “clirimi” 25 prilli eshte afer, nuk duhet humbur asnje cast e mundesi, gje qe imponon zgjerimin e forcimin e punes sone, prezencen tone kudo e kurdo.

Ne duhet te qendrojme sa me afer njerrezve ne keto situata tejet te veshtira shendetesore, sociale, ekonomike, psikologjike, etj te tyre, te braktisur nga shteti, per tja zbutur sado pak vuajtjet me mbeshtetjen e solidaritetin tone.

Ne keto kushte te vecanta eshte e domosdoshme qe duke respektuar rregullat epidemiologjike, te forcojme aktivitetin tone politik duke perdorur format e menyrat me efikase per kete, qe jane shume te gjera.

Domosdoshmeria e forcimit te punes kapilare, shkuarjes e percjelljes te se vertetes e mesazheve tona deri te qendra, familja, individi me i larget, duke verifikuar e konsoliduar strukturat tona ne terren, del paresore.

Kjo kerkon shfrytezimin e te gjitha mundesive te komunikimit e dialogimit me njerrezit, qe nga takimet individuale e te vogla e deri te mjetet mediatike e vecanerisht ato te komunikimit social e individual.

Qarku i Gjirokastres me banoret fisnike te tij, qe me shume se kushdo tjeter po vuajne pasojat tragjike te te dy ketyre Viruseve ne “aleance” me njeri tjetrin, eshte i vendosur tashme te realizoje ndryshimin e domosdoshem!