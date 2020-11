Video/ Denoncimi i ish-deputetes: Ja si shkelet vendimi për grumbullimet e më shumë se 10 personave

Nga Lindita METALIAJ

Papergjegjshmeria qe s’njeh kufi!

Kjo eshte situata tani ne keto momente ne shkollen 9-vjeçare Beselidhja ne qytetin e Lezhes!

Psikologet paskan provim ne kohe pandemie,pa asnje mase mbrojtese,pa mbajtur distancen e duhur dhe ne shkelje flagrante te çdo protokolli sigurie!!!!!

Pikerisht atehere kur komiteti tekniko -politik i te çmendurit para dy ditesh ndaloi grumbullimet e mbi 10 vetave!!!!

Nderkohe kur universitetet ndjekin mesimin on-line,ne shkollen Beselidhja psikologet po bejne provim!!

Nderkohe kur nxenesit e kesaj shkolle zhvillojne mesim te ndare ne dy turne ,per vete numrin e larte te nxenesve ne klasa,duhet tu shtohen edhe bombat virale qe futen ne klasat e tyre nga papergjegjshmeria e perseritur e Drejtorise Arsimore Lezhe,dhe Ministrise se Arsimit.

Prinderit me te drejte tejet te irrituar dhe te shqetesuar per shendetin e femijeve denoncuan faktin dhe me vune ne dijeni per ate çfare po ndodh ne kete shkolle.

Drejtoria Arsimore Lezhe dhe Ministria e Arsimit duhet te mbajne pergjegjesi per kete qe po ndodh tani ne shkollen Beselidhja ne qytetin e Lezhes.

Kush mban pergjegjesi per jeten dhe shendetin e femijeve tane ??

Kjo eshte fytyra e vertete e Rilindjes!

Askush nuk e ka prioritet jeten dhe shendetin e femijeve,mesuesve dhe prinderve!

Ndaj ju bej thirrje prinderve dhe mesuesve te ruajne veten,femijet dhe familjet e tyre,sepse askush tjeter veç Zotit nuk i mbron nga kjo situate ! 🙏