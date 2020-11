Testet reale të virusit, deri 5 mijë raste në ditë, pandemia jashtë kontrollit

Sali BERISHA

Xhahili i Surrelit pretendon se pandemia eshte nen kontroll por shifrat e tij zyrtare ndonese te zvogeluara me disa here provojne absolutisht te kunderten. Ato flasin vet:

1-693 raste te reja me covid19 u zbuluan dje me nje testim tejet te kufizuar 1:3,7

Me nje testim ne standarte nderkombetare Shqiperia dje do numeronte 3-5000 raste me covid19

2-50 here me i larte ishte dje numri i te infektuarve me covid krahasuar me mesataren ditore te tre muajve te pare qe ishte 13,7 raste ne dite.

3-Ne dy ditet e fundit Shqiperia regjistroi 1152 raste te reja me covid19 kundrejt 1137 raste qe regjistroi ne periudhen 8 mars – 31 maj!

Pra ne dy ditet e fundit u regjistruan 15 raste me covid19 me shume se sa tre muajt e pare te pandemise te marra se bashku!

4-Situata ne spitale eshte buze gremine!

Numri i rasteve ditore me covid 19 eshte rritur me 40-50 here kurse numri i shtreterve spitalor per te semuret me covid 19 eshte rritur vetem me 0,2 here.

5-Ne 10 ditet e fundit humben jeten 60 te semure kundrejt 33 te semure qe humben jeten nga covid19 nga data 8 mars deri me daten 31 maj.

Keto shifra te pakrahasueshme ne asnje aspekt me ndonje vend tjeter te planetit jane pasoje e piramides se mashtrimeve, vedhjeve dhe fallsifikemeve mbi te cilen bazoi menaxhimin e pandemise se covid 19 xhahili i Surrelit.

Keto shifra jane rezultat i qendrimit antitestim i gjere, antimaske dhe strategjise se terrorit qe xhahili i Surrelit ndoqi dhe kolapsit te sistemit shendetesor qe shkaktoi.

Ju bej thirrje qytetareve te bejne gjithçka per mbrojtjen e tyre te mbajne masken, te respektojne distancen sociale dhe zbatojne ne maksimum rregullat e higjenes personale. sb