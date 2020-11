Shorti për Botërorin, ja në cilën vazo ndodhet Shqipëria

FIFA përcakton vazot për fazën eleminatore të Botërorit 2022.

Shqipëria do të jetë pjesë e vazos së katërt së bashku me disa prej vendeve fqinje, ndërsa Kosova do të jetë një vazo më poshtë.

Vazo e parë janë kombëtaret që rënditen në krye të rënditjes së FIFA-s.

Vazo e parë: Francë, Angli, Portugali, Spanjë, Itali, Kroaci, Danimarkë, Gjermani, Holandë.

Vazo e dytë: Zvicër, Uellsa, Poloni, Suedi, Austri, Ukrainë, Serbi, Turqi, Sllovaki, Rumani.

Vazo e tretë: Rusia, Hungari, Irland, Republika Çeke, Norvegji, Irlandë e Veriut, Islandë, Skoci, Greqi, Finlandë.

Vazo e katërt: Bosnje, Slloveni, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut, SHQIPËRI, Bullgari, Izrael, Bjellorusi, Gjeorgji, Luksemburg.

Vazo e pestë: Armeni, Qipro, Ishujt Faroe, Azerbaixhan, Estoni, Kosova, Kazakistan, Lituani, Letoni, Andorra

Vazo e gjashtë: Malta, Moldavi, Liechtenstein, Gjibraltar, San Marino

Shorti do të hidhet më 7 dhjetor në Nyon të Zvicrës, ndërsa vendi i parë në grup shkon direkt në Botëror, ndërsa vendi i dytë luan Play-Off.