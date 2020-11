Shkrimtari i njohur: Edi Rama ja ka larë të gjitha mëkatet Vuçiçit, po e përdor Kosovën si gomë rezervë

Analisti dhe shkrimtari Kim Mehmeti ishte i ftuari i të premtes në edicionin e mbrëmjes në SYRI TV. Ai komentoi deklaratat luftarake të presidentit serb, Aleksandar Vuçiç.

“Vuçiç është një politikan i dalë nga gjaku i luftërave të Millosheviçit. Ujku e ndryshon qimen, por jo zakonin. Ai është kreu i një shteti kishtar, që zbaton politikat e kësaj kishe, që njihet për urrejtjen që mbjellin ndaj të tjerëve. Vuçic është nga ata politikanë që nuk hoqën dorë nga Millosheviçi. Ata nuk e fajësojnë Millosheviçin për krimet, por pse i ka humbur betejat.

Ai e ndërton paqen duke u armatosur. Ne nuk mund të bëjmë si të verbër dhe të mos shohim se Serbia po armatoset. Paqja nuk ndërtohet duke u armatosur. Ata po bëhen gati për luftë. Nuk mund të ndërtosh parajsë me ndërtuesit e ferrit. Ai e ka ndërtuar karrierën duke fshehur varrezat masive të shqiptarëve,” tha Mehmeti.

“Në të gjithë këtë histori ka diçka të dhimbshme për ne shqiptarët. Myslimanët e Bosnjës nuk e pranuan të merrnin pjesë në varrimin e viktimave të Srebrenicës. Kroatët nuk e pranojnë të ecë në rrugët e Vukovarit. Kurse kryeministri shqiptar e priti si burrështetas në Tiranë. Ky është paradoksi ku po jetojmë. Si mund të jesh mirë kur e sheh këtë gjë? Të gjithë këtë Piktori na e shet si vlerë perëndimorë, duke kujtuar se janë të prapambetur ata popuj që duan drejtësinë.

Piktori u vëllazërua me Vuçiçin, edhe pse e dinte se ai ka dalë nga gjaku i luftërave të Ballkanit. Piktori dhe ish-presidenti i Kosovës ia lanë të gjitha mëkatet njeriut që tani simbolizon politikën shfarosëse ndaj shqiptarëve. Njeriu që deri dje shkelte mbi gjakun e të pafajshmëve, tani u pranua si burrështetas i madh dhe paqtor. Minishengenet serbe na kanë çuar drejt luftërave”, deklaroi ai.

Edi Rama po e përdor Kosovën si gomë rezervë

Kim Mehmeti komentoi vendimin e PS-së për të ngritur një komision hetimor për krimet e luftës në Kosovës. Ai tha se Rama e ka përdorur Kosovën vazhdimisht kur ka pasur nevojë. Sipas tij, Rama është vëlla me njeriun që ka ngritur karrierën me gjakun e shqiptarëve. Sipas tij, Rama pranoi Aleksandar Vuçiçin si burrë shteti në Tiranë, kur këtë gjë nuk e bëjnë as boshnjakët dhe as kroatët.