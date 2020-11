Qeveria që po vret shqiptarët, shpërthen gazetari: Kjo bandë vrasëse…

Adriatik DOSTI

Eshte i njejti shtet dhe e njejta qeveri ne ngjyre, filozofi, ne mentalitet ne kanibalizem, ne kriminalitet, ne hajduteri, ne banditizem , ne antinjerzillik e antishqiptarizem te terbuar etj etj si ai qe komunistet bastarde e monstra instaluan ne Shqiperi ne 1945 e permes te cilit i vrane i torturuan, i internuan, i burgosen, i zhduken e i lane pa varre shqiptaret e pa fajshem e te pa mbrojtur ne mes te europes.

Asnje ndryshim po ai shpirt i zi kriminal qe nga Baballaret e djeshem eshte percjelle tek Bijte e Bijat e sotme saktesisht sic thoshte dikur Korifeu i kombit tone At Gjergj Fishta kur e pysnin se si jane shqiptaret Padre dhe ai pergjigjej fiks njashtu sic i don hasmi!

Deklarata bombe mbreme e kreut te Opozites z.Basha bere ne cerdhen mbeshtetese te krimit ne bordellon Opinion e ne sy te bashkepunetoreve ne mbrojtje te krimit e kriminelit Rama felliqesirave Fevzi, Baton e Lorenc se kjo qeveri ka vrare e ka fshehur te vraret [ te pakten 601 persona deri tani te verifikuar me emer e mbiemer] ne kete kaos te frikshem te pandemise se Covid 19 eshte sirena me e forte e alarmit per Prokurorine shqiptare por edhe per nje hetim urgjent nderkombetar per te vene nje ore e me pare para drejtesise per kete veper te rende kriminale personat pergjegjes flas per ata qe vijne pas listes pra nga numri 2 e me poshte sepse numri 1 dihet se cili eshte eshte saktesisht i Biri i atij qe deri dje bente Buste te Diktatorit e firmoste varje Poetesh.

Shqiptare kjo qeveri per te cilen disa te dale mendsh prej jush kerkojne ta votojne serisht e madje ti japin edhe nje mandat te trete eshte thjesht vazhdimi i asaj te djeshmes qe e nisi me pushkatime e burgje e vazhdoi me izolim e rrethim te vendit me tela me gjemba e me bunkere dhe e perfundoi me vrasjet ne kufi e tallonat qe s’na i mbushen kurre njehere barkun me buke.

Kjo eshte qeveria qe po ju le pa buke, pa uje e pa drita, pa ilace e spitale, pa shkolla e pa shtepi pa pune e pa mbrojtje pa leke e pa te neserme.

Eshte e njejta qeveri qe po ju perze cdo dite nga Atdheu juaj, qe po ju vret me te gjitha llojet e formave kriminale qe po ju vjedh e po ju grabit qe po ju vjedh – blen e tjeterson Voten tuaj…qe po ju genjen fyen, poshteron…mashtron e po ju perbuz e varferon si kurre me pare ne historine tuaj kombetare.

Eshte e njejta palo qeveri qe interesat kombetare ka kohe qe i ka shitur tek greku, serbi, malazezi, rusi, kinezi e maqedonasi ndaj dhe ka kohe qe ju ka tradhetuar e ju a ka ngulur Thiken pas shpine.

Por sikurse Diktatori dje teksa vriste shqiptaret nuk ishte vetem por rethohej nga jo pak kriminele te tjere qe i mbante reth vetes te cilet ishin gati te vrisnin edhe Nenen e Baben e tyre edhe Femijet e Gruan e tyre vetem e vetem per idealin e Partise e jetegjatesine e Komandantit ….edhe Rama sot eshte saktesisht ne te njejtat pozita kriminale.

Ndaj zoti Basha ti PD e Opozite nese neser do arrini te merrni voten e besimin e shqiptareve per te qeverisur ate vend te keq-qeverisur per dekada me radhe e natyrisht nese do ti bindni shqiptaret me vepra e jo me fjale se jeni ju me te miret qe duhet te vini ne puushtet dhe pse ata duhet te ikin e te shporren nga ai vend e shume prej tyre te dergjen edhe pas hekurave per krimet e kryera nje nga prioritetet tuaja duhet te keni vec denimit extrem te Rames e bandes se tij edhe pasuesit e listes pikerisht ata qe e mbajten dhe po e mbajne ende ne kembe e ne pushtet kryeministrin – kryekriminel te atij vendi.

Dhe lista ka emra te tille si Gramozi, Veliaj, Ulsiu, Taulanti, Bracja, Xhafa, Lleshi, Majko, Elisa, Olta, Vasilika, Fino, Ahmetaj, Beqja, Gjiknuri, Gjushi, Qazua ,Ardi Veliu, Sajmiri, Dvorani, Arta, Donika, etj etj.

Sikurse bashkefajtore po aq sa edhe politika e qe neser duhet ti hetoni me perparesi e ti ndiqni penalisht jane edhe disa nga mediat kriminale shqipfolese e shkruarese bashke duke filluar qe nga Top Chanel , Klan, News 24, Report tv …. Portali e gazeta Shqiptarja .com Gazeta Tema , Gazeta Shqiptare emisionet Provokacja Opinion, Real Story, Open 5 Pyetje nga Babaramo, Zone e Lire thellesisht antishqiptare e bashkepunetore te ngushta te pushtet-krimit te derimesotem ne ate vend etj etj

E ne krah te tyre mos harroni se qendrojne emrat e Fevziut, Enit, Ilves, Denisit, Carlos, Kolit, Kazanit, Meros, Batonit, Mut Nanos, F.Pezes, Lorencit, Hiles, Rudina Xhunges, M.Veliut, Babaramos, A.Canit, Albanit, Frrokut , Minxhozit, Zaloshnjes, Fuges, Agacit, etj etj.

Sikurse ”jo rastesisht” forces kriminale politike ende ne pushtet ju bashkuan edhe pseudo artistet, intelektualet e sportistet e llojit te Gaz Pajes, Castro Zisos, Hervin Culit, Ermal Mamaqit, Eli Fares, Bones, Rovena Dilos, Redi Jupit, Izmir Smajlit, Erkand Qerimit dhe nuk jam fort i sigurte edhe per pozicionet e Artjoles apo edhe te Cikalleshit ku fotot e tyre publike me kryevemjen neveritese Erion Veliaj e kompromentojne se tepermi figuren e tyre dhe e stepin goxha respektin e shqiptareve ndaj tyre.

Sepse te mbeshtesesh e te behesh sot pale me nje qeveri vrasese te shqiptareve dhe tradhetare te interesave te tyre kombetare eshte me shume se sa kriminale dhe bashkefajesi ne krim!

Ndaj nese neser fiton e vjen ne pushtet z.Basha, ti PD e ti Opozite ke shume e shume pune per te bere ku nder te parat une personalisht do te rekomandoja te heqesh ferrat qe ke neper kembe e qe po i gjakosin keq shqiptaret per vite me radhe …ndaj nise me pastrimin e Ferrave njehere …pastro rrugen e pastaj nis te ecesh normalisht e madje nese ju a garanton shqiptareve edhe ato qe ju ke premtuar atehere fillo e vrapo per te kapur kohen e humbur…mundesisht sa me shpejt aq me mire pasi kemi humbur vertet mjaft prej kohes sone te cmuar si komb e si popull……e mbi te gjitha kemi humbur jo pak jete njerezore te pa fajshme dje dhe sot…ndaj dhe shpirti i tyre kerkon shpagim por ne emer te drejtesise , te zotit e te dinjitetit njerezor e jo ne emer te hakmarrjes perverse e kriminale sic bene ATA kunder nesh per me shume se nje gjysem shekulli e sic po bejne edhe sot e kesaj dite.

Ndaj Bombes qe hodhi Basha dje ne studion kriminale Opinion tshqiptaret ndoshta per here te pare ne historine e tyre kombetare do te duhet ti pergjigjen ashtu sic duhet o sot o kurre dhe Rama e banda e tij kriminale e vrasese largohen nga aty ku jane vetem ashtu sic erdhen me Dhune e jo me Vote.

Po na vrasin edhe sot ashtu sic na vrane edhe dje atehere cfare prisniqe kjo fare e ndyre antishqiptare te na zhdukin fare si Komb e si Popull?