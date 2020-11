Del pazari me Ramën, Presidentja greke firmos dekretin: Greqia zgjerohet 12 milje në det me Shqipërinë

Greqia zgjeron zyrtarisht kufirin detar përballë bregut shqiptar me 12 milje. Plani i Greqisë për të zgjatur kufirin e saj territorial nga 6 në 12 milje në det do të fillojë në Jon në brigjet perëndimore, jo në Egje ose Mesdheun Lindor ku Turqia po pretendon ujërat. Kështu, bisedimet e Edi Ramës me Nikos Dendias për dërgimin e çështjes në Hagë, rezultojnë një maskim i vendimit të fshehtë të Shqipërisë për të lejuar Greqinë të zgjeroj kufirin pa bisedime.

Një dekret i nënshkruar sot nga Presidentja Katerina Sakellaropoulou që miraton zgjerimin e kufirit detar u dërgua në Gjykatën më të lartë administrative të vendit, Këshillin e Shtetit për një kontroll ligjor përpara se të hyjë në fuqi, njofton gazeta e madhe greke Kathimerini.

Dekreti presidencial që parashikon shtrirjen e Greqisë të ujërave të saj territorialë në Detin Jon nga 6 në 12 milje detare është paraqitur në Këshillin e Shtetit, erdhi pas një vizite të Ministrit të Jashtëm Nikos Dendias në Shqipëri, ku të dy vendet duke rënë dakord për mosmarrëveshjen e tyre mbi tyre kufijtë në Detin Jon mund të vendosen nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë.

Greqia dëshiron të shtyjë kufijtë e saj të detit në veri të ishullit të Korfuzit, i cili kundërshtohej nga Shqipëria, por të dy palët thanë se donin një zgjidhje diplomatike, ndryshe nga Turqia e cila ka dërguar një anije kërkimi të energjisë dhe anije luftarake jashtë ishullit Grek të Kastellorizo ​​brenda pamja e bregdetit të Turqisë.

Marrëveshja me Shqipërinë për të vendosur Hagën të përcaktojë kufirin, ka të ngjarë të bëhet gati pas zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri në Prill. Por ka një problem, sepse duhet gjithashtu ta miratojë Presidenti shqiptar Ilir Meta, pasi vetëm nënshkrimi nga Kryeministrit Edi Rama nuk është i mjaftueshëm sipas Kushtetutës shqiptare.

Greqia ka treguar se mund të lëvizë për të zgjeruar kufijtë e saj të deteve në Egje dhe Mesdheun Lindor gjithashtu, për të cilat Turqia ka deklaruar se mund të bëhen një shkak për luftë, me rritjen e tensionit nga planet e kërkimit së gazit, që Turqia mund të kryejë jashtë Rodosit dhe Kretës.

TPZ.al zbardh me këtë rast edhe fjalën e Mitsotaqisit në debati me Tsipras për marrëveshjen e detit në parlament.

Më 25 tetor 2020, Kryeministri Alexis Tsipras duke iu përgjigjur pyetjeve për mocionin e paraqitur nga SYRIZA kundër Ministrit të Financave, Christos Staikouras gjeti rastin të mburret edhe për marrëveshjen e detit që po arrihet me Shqipërinë.

“E vetmja gjë që ju thoni Z. Tsipras është “më vjen keq që nuk e kemi arritur”, i tha kryeministri grek parardhësit të tij.

“Ju nuk arritët të bëni një marrëveshje të zonave ekskluzive ekonomike detare (EEZ)me Italinë dhe Egjiptin dhe u desh të vinte qeveria jonë dhe ta bënte atë. Vendi aktualisht ka një marrëveshje të nënshkruar për demarkacionin gjeografik me Italinë. Është e vështirë të negociohet marrëveshja e pjesshme e demarkacionit me Egjiptin. Dhe ka një marrëveshje në parim me Shqipërinë për të referuar çështjen e EEZ në Hagë pasi Greqia të ketë zgjeruar ujërat e saj territoriale”deklaroi ndër të tjera Mitsotaqis në parlamentin grek.

“Kam dëgjuar shumë për sovranitetin dhe të drejtat sovrane Më lejoni të sqaroj edhe një herë: E drejta për të zgjatur 12 milje është një e drejtë e njëanshme e patjetërsueshme e vendit. Nuk diskutohet, nuk kushtëzohet. Qeveria e ND ishte e para që e bëri këtë, duke filluar në Jon. Dihet gjithashtu pse ujërat territoriale në Egje nuk janë zgjatur nga asnjë qeveri. Kjo nuk do të thotë që vendi nuk ka të drejtë”. Këto janë fjalët e Mitsotaqisit, të thëna me arrogancë, e njëjta frazë që ka përdorur kryeministri Rama kur foli pasi erdhi nga Athina.

Ajo që të bie në sy është korrektësia e qeverisë greke raport me opozitën për çështjet kombëtare. Kryeministri shpjegon shefin e opozitës në një seancë plenare. Dy ditë më pas, në një tur takimesh, Ministri i Jashtëm, Nikos Dendias sqaroi veç e veç në takime kokë më kokë kryetarët e grupeve parlamentare, madje edhe deputetët e partive të vogla. Në shenjë kortezie, drejtori i Departamnetit të Punëve të Jashtme të SYRIZA-s, Giorgos Katrougalos, doli në një konferencë për shtyp dhe e përshëndeti marrëveshje e Greqisë me Shqipërinë, madje bëri thirrje që kjo formulë të përdoret edhe me Turqinë.

Ndërkaq, në Shqipëri, kryeministri Edi Rama nuk ka pranuar të japë shpjegime për marrëveshjen, madje e ka mohuar se ajo ekziston. Nga Greqia lajmet janë ndryshe. Fqinji po zgjerohet me 12 milje në veri të Korfuzit, sepse ka rënë dakord me palën shqiptare.

E gjithë sjellja e Ramës me spërdredhje politike gjoja duke i shkelur syrin Erdoganit, është ta mbajë të fshehtë marrëveshjen, duke lënë në gjumë opinionin deri sa të mbarojnë zgjedhjet.

Në këmbim, Greqia do të lobojë që Bruskeli të bëjë ndonjë deklaratë të tipit “Shqipëria ka bërë progres me integrimin” dhe të marrrë ca para nga BE që t’i ndajë ndajë me klientët e qeverisë.

Me të drejtë na lind pyetja, në çfarë mase ka tradhtuar kryeministri ynë duke shitur territor? Këtë do ta mësojmë nga Gjykata Kushtetuese, kur të ngrihet…