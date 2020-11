Përmeti, i gjunjëzuar dhe braktisur prej keqqeverisjes së Rilindjes

Nga Fatjona DHIMITRI

Përmeti, qyteti i njerëzve të mirë i gjunjëzuar dhe braktisur prej keqqeverisjes së Rilindjes.

Për çfarë të ulërish më parë në oborrin e kësaj Qeverie të ndryshkur?

Për mashtrimin sa herë që hapin gojën e thonë “Rindërtim”, për shokët hajdutë me të cilët bashkëqeverisin e vjedhin tendera e PPP, për kolltukët me lëkurë në zyrat e Ministre Etildës, për paaftësinë e Ministrave që propagandojnë në Ertv arritjet e paarritura të Rilindjes e cila po jep shpirt nga dita në ditë e bashkë me të po fiken jetë njerëzish teksa zëri i tyre bie në veshin e shurdhët të Kryeministrit e shpurës së tij?!

Si mundët sot të ktheni Përmetin në zonë të kuqe?!

Çfarë bënte Kryetarja moniste e Bashkisë Përmet, ndërkohë që rastet me Covid -19 shtoheshin si kërpudhat pas shiut?

Qytetit që ju i tkurrët popullsinë prej emigracionit masiv, qytetit që në këto 7 vite qeverisje i mohuat investimet në infrastrukturë, s’jua kishte për borxh neglizhencën tuaj të kahershme …

A ndodh që Ministrja e Shëndetësisë të ketë informacion për gjendjen në të cilën është katandisur sot spitali i Përmetit, spitalit me pavijone të mbyllura, me defiçencë në barna dhe pajisje ambulatore?!

A e ka vënë dorën në zemër Ministrja e Shëndetësisë, për ata pak mjekë që i kanë mbetur spitalit të Përmetit dhe me aq përkushtim ju shërbejnë pacientëve të tyre, po vuajnë sot kolapsin shëndetësor ku ju i zhytët, po rrezikojnë jetën e tyre të pa pajisur me veshje anti-Covid, teksa deputetët rilindas ngopen duke i thithur erën e trëndafilit, e shijuar mjaltin e bletës në grumbullimet elektorale teksa delirojnë aspiratën e mandatit të tretë…