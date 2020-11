Patozi: Bashën e kam rival, PS nuk ka mentalitet stalinist

Kryetari i Partisë “BD” thotë se Bashën e ka rival ndërsa për PS thotë se nuk ka mentalitet stalinist si PD. PD e ka shkarkuar Kadinë për shkak se ishte nismëtar i krijimit të lëvizjes politike ‘Alternative’ e financuar nga burime të dyshimta financiare të klientëve preferencialë të qeverisë.

Patozi i është përgjigjur akuzave se është ”kukull e Ramës” duke thënë se ai dhe të larguarit nga PD e pranuan fatin e 2017, duke pasur dy mundësi, ose pensionimin ne shtëpi ose të merreshin me politikë kundër PD.

Ai garanton se Bindja Demokratike është opozitë dhe madje dy hapa më djathtas se PD, teksa shton se Bashën e sheh si rival në zgjedhjet e 25 prillit.

Po ashtu ai zbulon objektivat, duke theksuar se BD lufton për vend nderi ndërsa shton se në rast se opozita e sotme nuk do të kishte mentalitet të vjetër, nuk do të krijoheshin as partitë e reja sot nga ish-përfaqësues të saj.

”Pashë që Partia që unë kam përfaqësuar madje në nivele të larta, është në një stad të rëndë, në një mendësi staliniste. është më keq se gjithë të tjerat, më keq se qeverisja, si mentalitet stalinist.

Për fat të keq PS sot në pushtet ka njëmijë gjynahe, por nuk e ka këtë. Njësoj si ti thoshte Metës ca ke ti me ne se je socialist”, thotë Patozi.