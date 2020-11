Paloka replikon me Ramën: Kontributet e Bashës dhe Berishës për Kosovën vlerësohen nga të gjithë

“Rama e kepërdori Kosovën për interesat e tij dhe punoi për ndarjen e saj”, reagimi i nënkryetarit të PD, Edi Paloka

Guxon e flet per kosoven ai qe projektoj ndarjen e saj. Flet per kosoven ai qe ne krah te sivllaut te tij Vuçiç, lobonte me fort se serbet per ti kaluar Mitrovicen e Veriut, Serbise. Flet per kosoven ai qe puthej e pllaquritej me zedhenesin e Milloshevicit ne te njejten kohe qe poshtronte lidershipin politik te Kosoves e heronjte e gjalle te UÇK!

Mendon se e kane harruar shqiptaret ketej e andej kufirit se perpara se ti dergonte neper gjykata Serbia ishe ti Edvin qe hapje gjyqe per drejtuesit politik te Kosoves ! Rama edhe Kosoven e keqperdori vetem per interesa te tij. Nuk eshte rastesi qe nen qeverisjen e Rames ska patur asnje njohje , po vetem cnjohje te Kosoves.

Sa per kontributin e Lulzim Bashes e dijne mire gjithe qytetaret e Kosoves e ta thane publikisht lideret e saj politik duke nisur nga Thaci per te cilin ben sikur te dhimbset sot. Kontributi i Lulzim Bashes dhe Sali Berishes per Kosoven njihet dhe vleresohet sot nga cdo qytetar i saj, si gjate luftes, ne shpalljen e pavarsise dhe njohjen e saj nderkombetare.

Ndersa ti Edvin je tanime i damkosur si tradhetar per cdo shqiptare ketej e andej kufirit. Turp qe sot po e perdor prap Kosoven jo per ta ndihmuar por thjesht per te hequr vemendjen nga situata jashtzakonisht e rende ne Shqiperi, per te cilen je ti dhe vetem ti pergjegjes!