Numri i real i votave dhe problematika në 6 shtetet që do vendosin zgjedhjet në SHBA, çfarë pritet të ndodhë

Mbrëmja e zgjedhjeve të 3 nëntorit mbaroi pikërisht në mënyrën të cilës disa vëzhgues, përfshi edhe autorin e këtij shkrimi, i druheshin më së shumti. Pa fitues të qartë dhe me hapësirë për spekullime të rrezikshme.

Ideale do të kishte qenë që fitorja e njërit prej kandidatëve të ishte aq e thellë saqë nuk do të kishte nevojë për të pritur votat e dërguara me postë për të shpallur fituesin.

Në fakt, Amerika mbetet e ndarë gati në dysh dhe kushdo që të fitojë do të qeverisë një vend ku gjysma e popullsisë është e prirur të refuzojë pajtimin.

Janë tashmë 6 shtete ku nuk kanë dalë rezultatet. Madje edhe Arizona është pak e dyshimtë. Ndonëse Associated Press dhe Fox Neës kanë shpallur demokratin Biden si fitues aty, pjesë tjetër e medias nuk ka folur ende. AP është autoritet në fushën e gjetjes së rezultatit para kohe, kështu që për momentin po e konsiderojmë Arizonën blu.

Deri tani, Biden ka 238 vota elektorale, Trump ka 213.

Për fitoren duhen të paktën 270 vota

Trump do të fitojë me siguri në Alaska (6) mund të marrë edhe 1 ose 2 vota elektorale në Maine (ky shtet i ndan votat e tij). Kjo do ta çonte në 221.

Gjashtë shtetet e mbetura janë Georgia (16 vota elektorale), North Carolina (15), Pennsylvania (20), Michigan (16), Wisconsin (10), dhe Nevada (6).

Cilat janë shanset e tyre në këto shtete:

Georgia (16 vota elektorale)

E vetmja arsye pse nuk është shpallur në favor të Presidentit Trump është se ka më shumë vota në kutitë postare se sa diferenca e tij me rivalin Biden.

Votat nga qyteti kryesor Atlanta do të jenë mesiguri blu (demokrate), mirëpo vështirë se do ta përmbysin rezultatin, sepse ka ende vota të panumëruara për arsye tenike në zona të kuqe (republikane). Në fund, një grusht nga këto mund të sigurojnë që shteti të mbetet pro-Trump.

North Carolina (15)

Karolinën e Veriut e udhëheq Trump me rreth 76,000. Në kutitë postare ndodhen 200,000 të panumëruara.

Me vendim ligjor, autoritetet mund të vonohen deri në 12 nëntor për të numëruar çfarë ka shkuar me vonesë. Por sa me vonesë? Avokatë nga kampi Trump mund të kërkojnë ndalimin e numërimit për të verifikuar nëse votat e vonuara janë legjitime. Dihet se Biden do dalë fitues mes votuesve me postë. Por atij i duhet të fitojë afërsisht 140,000-60,000 (i kam rrumbullakosur pak numrat këtu).

Pennsylvania (20)

Edhe ky shtet me prani të madhe shqiptaro-amerikane por që çuditërisht nuk ka marrë jehonën e merituar.

Këtu Gjykata Supreme i ka bërë komisionet të presin deri të premten votat me postë. Do të bëhet fushëbeteje mes juristëve. Mirëpo vendimi nuk është përfundimtar, sepse rezultati Teknik mes gjykatësve ka qenë 4-4. Republikanët mund ta rikthejnë çështjen në gjyq.

Një masë e madhe votash kanë mbërritur pa firma në zarfe e parregullsi të tjera. Komisionet kanë dhënë mundësi që votuesit të ndreqin këto probleme. Pro Republikanët thonë se kjo është e paligjshme dhe po ndodh vetëm për zonat blu. Demokratët thonë se çdokush meriton ta thotë fjalën e tij pa u penguar nga çështje teknike.

Trump ka gjysëm milion vota më shumë se Biden, por me më shumë se 1,5 milion vota të panumëruara, Demokratët mund të dalin në krye.

Nëse Biden fiton në Michigan, Wisconsin dhe Nevada, mund të mos ketë nevojë për këtë shtet. Nëse do të ketë nevojë, juristët do të përleshen aty.

Michigan (16)

Një nga shtetet ku është konsideruar faktor i mundshëm vota shqiptaro-amerikane. Trump e mbylli natën me 10% epërsi. Sot, në mëngjes Biden po dilte në krye. Shumë republikanë kanë shfryrë për legjitimitetin e kësaj përmbysje. Janë tallur sidomos me një grumbull prej gati 130,000 votash që dolën 100% për Biden.

Shumica ishin nga zona urbane e Detroitit që është gjithmonë demokrate, por vërejtja e tyre ishte se është absurde që mes një mase kaq të madhe të mos gjendet as edhe një votë për Trump.

Komisionerët e zgjedhjeve këtu kanë thënë se numërimi mund të marrë deri në fund të javës, por Sekretari i Shteti ka thënë fituesi ka shumë mundësi që të shpallet sonte.

Nuk do të habitesha nëse Trump do ta çojë në gjyq bordin e zgjedhjeve të këtij shteti.

Wisconsin (10)

Edhe këtu nata solli ndryshime. Trump ishte në krye dhe gjatë natës, një stuhi votash të dërguara me postë përmbysën rezultatin.

Kur dallimi është më pak se 1% votat gjithmonë rinumërohen. Wisconsin mund ta shpallë sot fituesin, por rinumërimi dhe përplasjet ligjore, si dhe masa e madhe e votave të panumëruara në kontenë Milwaukee County, mund ta lënë edhe këtë shtet pjesë të debateve publike.

Nevada (6)

Këtë e kisha lënë për Biden mbrëmë pas mesnate. Është një shtet që historikisht anon nga Demokratët. Mirëpo, Trump ka qenë shumë optimist për të dhe në fakt, rezultati nuk u shpall mbrëmë, ndonëse Biden kryeson me vota.

Epërsia e demokratit është me e vogël sesa votat e panumëruara nga Las Vegasi i famshëm. Këtu mund të jenë Demokratët që mund të kërkojnë rinumërimin ose t’i drejtohen gjyqit.