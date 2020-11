Një ‘dekoratë’ tradhëtie për kryeministrin në këtë përvjetor të pavarësisë

Është e qartë që Edi Rama në këtë përvjetor të pavarësisë ndodhet në një pozitë shumë të sikletshme, pavarësisht patetizmit qesharak dhe hipokrizisë të veshur me retorikë kombëtare kuq e zi.

Kjo për shkak se ai është kapur dhe provuar publikisht si njeriu më antishqiptar, i cili u angazhua personalisht në tradhëtinë më të madhe, që i është bërë këtij kombi dhe gjakut të derdhur për Kosovën me mbështetjen që ai i dha projektit për ndarjen e Kosovës.

Ky përvjetor e gjen atë të defaktorizuar dhe me valencën më të ulët në rajon, krejt të pafuqishëm për të kundërshtuar politikat antishqiptare dhe të kthyer krejtesisht në një shtet vasal të Beogradit.

Ky përvjetor e gjen atë të shitur dhe të tradhëtuar nga vetë udhëheqësit shtetërorë të saj, të cilët u angazhuan hapur në një projekt rus për ndarjen e trojeve kombëtare të lara prej shekujsh me gjak.

Ky përvjetor e gjen atë me nje Sllobodan te ri përballë, që kërcënon me shkrirjen e konflikteve dhe rikthimin e gjakderdhjes në rajon, duke paralajmëruar një konflikt të ngjashëm me konfliktin në Nagorni Karabak.