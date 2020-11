Nevada përcakton fituesin, Biden +7.647 vota ndaj Trump, edhe 398 mijë vota për numërim

Adriatik DOSTI

Ndoshta sot ne mbremje vone amerikanet do te mund te mesojne perfundimisht se cili do te jete saktesisht Presidenti i tyre i ardheshem per 4 vjecarin ne vijim.

Dhe duket se Nevada e vogel dhe qe kurre nuk mendohej si pike kyce e ketyre lloj zgjedhjesh sa te bujshme, aq te pa parashikuara, te kontestuara ende pa u mbyllur zyrtarisht por edhe te rremujedshme e disi edhe te frikeshme do te jete shteti qe me 6 votat e saj elektorale do te percaktoje perfundimisht nese republikani Trump do te rizgjidhet serisht per ne krye te White House apo demokrati Biden do te zere vendin e tij.

Pas goditjes se rende qe mori ne Michigan, Arizona e vecanerisht ne Wisconsin shtabi elektoral i Trump po pergatitet per betejen ligjore te radhes pas kontestimeve e pa rregullsive te shumta verejtur sidomos ne shtetet e michiganit dhe te Wisconsin…ku teksa udhehiqte bindshem ‘ ne keto shtete ‘pa pritmas” qe nga e marta ne mbremje e deri gati ne mesdite Trump nuk merr me asnje vote te vetme.

Flete votimi me shume se sa votues jane gjendur e faktuar tashme ne Wisconsin dhe behet fjale per mijera e jo per qindra votues te rregjistruar nga dy here e madje edhe votues te ditelindjeve te viteve 1900 e 1890 jane konstatuar ne michigan sikurse ne Arizona u genden jo pak flete votimi qe mbajne identitetin e njerezve te vdekur kohe me pare.

Per te gjitha keto e shume pa rregullsi te tjera flagrante shtabi elektoral e avokatet perkates ligjore te Presidentit Trump kane bere publik faktin se ata do ti drejtohen Suprime Court dhe organeve kompetente ligjore.

Ishte kjo aresyeja perse dje Trump dhe shtabi i tij kerkuan ndalimin e numerimit te votave ne disa nga keto shtete te cilat konsiderohen si shtete te lekundura, te pa vendosura e te pa parashikuara dhe sidomos fjala eshte per votat e ardhura me poste ose votat elektronike te cilat si me ”magji” te gjitha po shkojne ne favor te Biden.

Edhe pse demokratet kembengulin ne procesin e vazhdimit te numerimit te votave ne 5 shtetet e mbetura ne Pensilvani, North Carolina, Xheorxhia , Nevada e Alaska kunder tyre dje pati protesta te ashpra sidomos ne Michigan, Wisconsin, Arizona e Pensilvani pasi sipas republikaneve ketyre te fundit nuk po ju jepet asnje lloj mundesie e besueshme per te kontrolluar e monitoruar fatin e votave te ardhura me poste c’ka llogjikisht con ne nje lloj abuzimi dhe humbje besimi, sigurie e vlefshmerie te ketyre lloj votave kaq te perfolura.

Biden deri me tani e enjte 5 nentor 2020 ora 9 e mengjesit sipas ores se Michiganit ku jetoj une prej 21 vitesh udheheq me 264 vota elektorale dhe i mjafton edhe vetem Nevada qe ka 6 vota per te arritur numrin e lakmuar te 270 votave e qe nga ky moment te deklaroje fitoren nderkohe qe ai udheheq ende ne Nevada me +7.647 vota ndaj Trump kur kane mbetur per tu numeruar edhe 398 mije vota dhe kur jane numeruar deri tani 75 % te votave ne total.

Trump ka deri tani 214 vota elektorale dhe analistet e ketushem llogarisin qe ai duhet ti fitoje edhe votat e 4 shteteve te tjera qe jane ende ne proces numerimi e disa prej tyre drejt fundit te procesit …

Ne Xhorxhia qe ka 16 vota elektorale jane numeruar 98 % e votave kane mbetur per tu numeruar edhe 100 mije vota dhe Trump udheheq me +18 mije e 98 vota…

Ne North Carolina qe ka 15 vota elektorale jane numeruar 94% e votave jane per tu numeruar edhe 348 mije vota dhe Trump udheheq me + 76. 701 vota.

Ne Pensilvania qe ka 20 vota elektorale jane numeruar deri tani 89% e votave.kane mbetur per tu numeruar edhe 784 mije vota dhe Trump udheheq me 164. 418 vota.

Ne Nevada qe ka 6 pike elektorale. jane numeruar deri tani 75 % e votave jane per tu numeruar edhe 398 mije vota dhe Biden udheheq me +7.647 vota.

Ne Alaska qe ka 3 vota elektorale jane numeruar deri tani mbi 50 % e votave dhe kane mbetur per tu numeruar edhe 191 mije vota dhe Trump udheheq me +54.610 vota.

Pra nese PA, N.C, GE, dhe Al konsiderohen e mbyllen te fituara nga Trump ai shkon ne kuoten e 268 votave elektorale kundrejt 264 qe ka momentalisht Biden.

Ndaj dhe votat dhe mbyllja e votimit ne Nevada mbetet beteja vendimtare per te dy por edhe per vete Ameriken e cila sot eshte gdhire ne diten e saj te trete te ankthit e dilemes se madhe Trump apo Biden?

Te shohim se c’do te ngjase deri ne fund…fakti qe pjesmarrja e 160 milion amerikaneve ne votim per presidentin e tyre te ardhshem qe qe s’kish ndodhur qe prej vitit 1900….flet se tepermi per ate se New USA President …ketu eshte tashme me shume se sa nje ceshtje e dites dhe shume me shume se sa nje votim i zakonshem e i radhes per kreun e shtetit ne White House…per shume aresye nga me te ndryshmet aq me shume kur sot Amerika eshte e polarizuar dhe pothuajse e percare politikisht si kurre me pare….