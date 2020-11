Ministrja Anila Denaj eshte infektuar me Covid-19 gjate fushates se PS ne Sarande.

Gjate dy javeve te kaluara ka qene neper Sarande duke bere fushate per Partine Socialiste dhe promovuar investime te bashkise, Denaj eshte tkaur me shume banore, te cilet jane ne panik pasi kane emsuar se ministrja eshte infektuar me Covid.

Gjate ketyre takimeve jane verejtur prani te shume qytetare dhe zyrtare te bashkise.