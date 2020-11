“Messi duhet të pranojë ulje page nëse do të zgjasë kontratën”

Kandidati presidencial i Barcelonës, Toni Freixa, ka paralajmëruar se Lionel Messi do të duhet të reduktojë pagën për ta zgjatur kontratën e tij aktuale.

Spekulimet mbi të ardhmen e yllit argjentinas kanë qenë të ndezura që nga vendimi i tij për të dorëzuar një kërkesë transferimi, pas humbjes poshtëruese 8-2 ndaj Bayern Munich në çerekfinalet e sezonit të kaluar, në Champions League.

Leo deshi të largohet gjatë verës, por Barça nuk e lejoi diçka të tillë dhe frika tani është se ai do ta bëjë diçka të tillë verën e vitit 2021, kur t’i skadojë kontrata.

“Me Leo do të flasim me qetësi, ballë për ballë, me më të mirët e Barcelonës në horizont”, tha ai për “Freixa El Curubito”.

“Për të, si për të gjithë lojtarët që duhet të rinovojnë ose të nënshkruajnë, ne do të bëjmë një ofertë që, natyrisht, nuk do të jetë e mundur të përputhet me kushtet që ka pasur deri më tani. Është e qartë, dhe anëtarët nuk mund të mashtrohen, se propozimi që do t’i paraqitet atij nuk do të jetë i njëjtë me atë që ka pasur deri më tani, sepse të ardhurat kanë rënë ndjeshëm. Do të jetë e nevojshme të gjendet një formulë tjetër. Ju nuk keni pse ta pushtoni Messin ose ta bindni me gjëra të tjera. Duhet ta shikoni në sy dhe të flisni me të për të ditur se çfarë dëshiron secila palë, çfarë dëshiron ai dhe çfarë dëshiron Barcelona. Ne mendojmë se Messi ka ende shumë për t’i dhënë futbollit të luajtur”.

Friexa vazhdoi të merrte parasysh çështjet jashtë fushës në “Camp Nou”, ndërsa sugjeroi që disa nga rivalët e tij për presidencën kanë bërë premtime joreale në lidhje me investimet në skuadër:

“Nuk ka diçka të tillë si apokalips në horizont, sikur disa kanë folur. Bota nuk po mbaron. Barcelona ka 121 vite histori dhe përvojë. Ne do të shkojmë përpara. Sidoqoftë, nëse nënshkrimet që premtojnë kandidatët e tjerë do të ndodhin me paratë e Barcelonës, nuk i shoh aq të mundshme. Do të ishte një gjë tjetër nëse ata paguajnë nga xhepat e tyre”.