Mesazhi i Ministrisë drejtuar institucioneve arsimore: Rama censuron median, nuk lejohen të flasin “as për gazetën e lagjes” pa marrë leje

Ndriçim Mehmeti publikon mesazhin e Ministrisë së Arsimit drejtuar institucioneve arsimore

Rama bunkerizon shkollat nga frika e realitetit te zymte te infektimit te mesuesve dhe nxenesve.

Ne panik prej situates se pandenise qe ja dale jashte kontrollit ne kopshte e shkolla, Rama permes MASR, urdheron qe te gjitha institucionet arsimore, te mos japin asnje informacion mediave ose siç i quan ne mesazhin e nisur nga MASR, drejt Zyrave Vendore Arsimore, gazetave te lagjes.

Cilido qe kerkon informacion, duhet ti drejtohet Media MASR dhe Rama, do te pergatis, regjine, skenarin dhe aktoret per maskaraden e radhes, si ne rastin e spitaleve, ku njerezit jane te lumtur qe jane te semure e po kujdeset qeveria per ta.

Mesuesit, prinderit, nxenesit, te perbuzin kete urdher e te denincojne çdo shkelje te protokollit te sigurise, masat gjysmake per mbrojtejn e shendetit te tyre dhe shantazhin qe u behet per te fshehur te verteten.

Ja mesazhi derguar ZVA dhe shkollave

Çdo kerkese te gazetareve duhet tu jepni pergjigje te drejtohen prane Media MASR per informacion.

Asnje nga Ju nuk do ge prononcohet as per “gazeten e lagjes” pa marre me pare konfirmim nga Media MASR.