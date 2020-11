Ky është grupi i gjakut më rezistent ndaj Covid-19

Një studim i ri ka përforcuar provat se njerëzit me grupin e gjakut “0” mund të kenë një rrezik më të ulët të infeksionit Covid-19 dhe janë më pak të ekspozuar për komplikacione të rënda.

Dy studime të botuara në revistën Blood Advances sugjerojnë që individët me grup gjaku “0” mund të jenë më pak të prekshëm nga infeksioni Covid-19.

Për gjetjet, ekipi hulumtues krahasoi të dhënat e regjistrit shëndetësor danez nga më shumë se 473,000 individë të testuar për Covid-19. Në mesin e pozitivëve me Covid-19, ata gjetën më pak njerëz me grup gjaku “0” dhe më shumë të grupeve “A”, “B” dhe “AB”.

Rezultatet e studimit sugjerojnë se njerëzit me lloje të gjakut “A”, “B” ose “AB” mund të kenë më shumë gjasa të infektohen me Covid-19 sesa ata me tipin ‘0’.