Kur frika përdoret si armë/ Pasojat e sulmeve terroriste në psiqikën tonë

Që prej fillimit të vitit, bota është përballur me sulme terroriste, si ai në Gjermani, pak ditë më parë në Francë, së fundmi në Vienë dhe Afganistan

Sulmet padyshim që gjejnë një raportim të gjerë nëpër media, gjë që mund të ndikojë ndjeshëm te gjithsecili, ndonëse sulmi mund të ketë ndodhur shumë larg nesh në distancë fizike.

Pasojat e një sulmi terrorist mund t’i bëjnë njerëzit të ndjehen më të prekshëm, sepse frika do të ndikojë te përditshmëria e tyre dhe pikëpamjet për botën. Nuk ka vend për diskutim fakti që sulmet terroriste ndikojnë te shëndeti mendor i njerëzve. Por cilat janë pasojat më të zakonshme dhe sa zgjasin ato?

Në 1995 dhe 1996, Franca përjetoi një valë bombash që vranë 12 njerëz dhe plagosën më shumë se 200. Një studim i vitit 2004 ekzaminoi nivelet e çrregullimeve të stresit post-traumatik dhe zbuloi se 31% përjetuan çrregullime të stresit post-traumatik. Disa nga simptomat qenë makthe, mendime të vazhdueshme për ngjarjen dhe ankth.

Një studim i kryer menjëherë pas sulmeve të 11 shtatorit zbuloi se 17% e popullsisë amerikane që jetonte jashtë Nju Jorkut raportoi simptoma në lidhje me çrregullimin e stresit post-traumatik. Gjashtë muaj më vonë, kjo ra në 5.6%. Një përmbledhje e vitit 2005 në lidhje me hulumtimet psikologjike në lidhje me efektin e 11 shtatorit theksoi rritjen e simptomave dhe çrregullimeve psikike menjëherë pas sulmeve dhe normalizimin e tyre në 6-12 muajt në vijim.

Pse simptomat e çrregullimit të stresit post-traumatik u rritën tek njerëzit që nuk qenë të ekspozuar direkt? Shpjegimi mund të jetë pasqyrimi intensiv mediatik i sulmeve terroriste.

Një studim pas sulmit të 11 shtatorit, raportoi se pjesa më e madhe e njerëzve e kalonte kohën duke parë mbulimin mediatik të sulmeve. Me fjalë të tjera, njerëzit jetojnë dhe ripërjetojnë sulmet kur shohin ose dëgjojnë histori rreth tyre. Ky ekspozim i tepërt mund të prodhojë ndjenjën e frikës dhe pafuqisë për të luftuar një kërcënim terrorist.

Frika është një përgjigje e natyrshme ndaj ngjarjeve të tilla si sulmet. Njerëzit mund të shmangin transportin publik apo udhëtimin me avion dhe të mos frekuentojnë mjedise të mbipopulluara.

Terroristët përdorin frikën si armë psikologjike dhe kjo mund të ketë pasoja serioze psikologjike për individët dhe shtetet. Kjo mund të ndikojë te mënyra sesi njerëzit vlerësojnë angazhimet politike të qeveritarëve.

Kërcënimi i terrorizmit, natyrisht, nuk ka të njëjtin efekt te të gjithë. Shumica e njerëzve pa dyshim i përgjigjen kërcënimeve të terrorizmit në një mënyrë racionale dhe konstruktive. Ana tjetër e medaljes në lidhje me frikën që terroristët e përdorin si armë është fakti që frika mund të shërbejë te njerëzit dhe qeveritë për të forcuar qëndrueshmërinë.