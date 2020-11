Ku është komunizmi sot, 31 vite pas rënies së Murit të Berlinit

Drita KABA

Si sot 31 vjet me pare ra Muri i Berlinit. Kujtuam se bashke me Murin rrezuam perfundimisht edhe komunizmin, por ai po rikthehet edhe njehere sot nga bijte e eterve.

Sot, Komunizmi po linçon çdo njeri te lire per shkak te bindjeve te tij.

Sot, Komunizmi po kerkon te rikthehet me nje pamje te re.

Sot, Komunizmi eshte i meshiruar tek globalizmi.

Sot, Komunizmi po perndjek çdo njeri qe mendon ndryshe nga globalisto-komunistet.

Sot, Komunizmi eshte tek censura ndaj se vertetes.

Sot, Komunizmi eshte tek urrejtja ndaj opozites, ne Shqiperi.

Sot, Komunizmi eshte tek mungesa e fjales se lire, tek manipulimi i se vertetes dhe kapja korruptive e mediave.

Sot, Komunizmi eshte tek ligjet antikushtetuese dhe arroganca e qeverisjes.

Sot, Komunizmi eshte tek mungesa e plote e nje drejtesie te pavarur.

Sot, Komunizmi eshte tek kapja e sistemit te drejtesise.

Sot, Komunizmi eshte tek mosndeshkimi i korrupsionit te frikshem.

Sot, Komunizmi eshte tek zhdukja e gares se ndershme dhe punesimit sipas merites.

Sot, Komunizmi eshte tek dhuna shteterore ndaj te pamundurve.

Sot, Komunizmi eshte tek tekset e shkolles, qe nuk kane asnje denim per krimet e kryera nga ai. Asnje shpjegim per viktimat. Asnje shpjegim per jete e humbura.

Sot, Komunizmi eshte tek grabitja dhe shkaterrimi i prones.

Sot, Komunizmi ka pasqyre te saj qeverisjen rilindase.

Sot, Komunizmi eshte te monopolizimi i jetes ekonomike.

Sot, Komunizmi eshte tek vjedhje e zgjedhjeve dhe tjetersimi i votes.

Kush harron eshte i destinuar ta perjetoje edhe njehere ate, ne menyre dhe forme edhe me te keqe.