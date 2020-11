Komentatori amerikan: 9 arsye pse Donald Trump mund të jetë sërish fitues

Komentatori amerikan, Dick Morris ka renditur 9 arsye pse presidenti aktual i SHBA, Donald Trump mund të fitojë një mandat të dytë në krye të Shtëpisë së Bardhë.

Sipas rezultatit të zgjedhjeve të 3 nëntorit, presidenti i 46-të i SHBA-ve është demokrati Joe Biden, por komentatori kërkon të bëhet durim pasi sipas tij, “vetëm kolegji zgjedhor ose legjislaturat e ndryshme të shtetit mund të deklarojnë një kandidat fitues”.

9 arsyetimet që sjell Morris

Vetëm kolegji zgjedhor ose legjislaturat e ndryshme të shtetit mund të deklarojnë një kandidat fitues. Të bazosh këtë vendim në totalin e votave dhe parashikimet e rrjetit dhe ta quash Biden si “president i zgjedhur” është e papërgjegjshme.

Ritregimet në Arizona, Georgia dhe shtetet e tjera ka të ngjarë të shkojnë shumë për Trump. Shumica e gabimeve të mundshme ose votave të pavlefshme ndodhën në fletëvotimet e postuara. (Votat e makinës janë më të vështira për tu manipuluar). Meqenëse Biden fitoi dy të tretat e votave me postë dhe fletëvotimet që mungojnë, ka të ngjarë që shumica e fletëve të votimit të hedhura do të zbriten nga totali i Biden.

Rrjetet aktualisht i japin Trump 214 vota elektorati (270 është niveli i fitores).

Alaska, ku Trump ka udhëhequr me 2: 1 gjatë gjithë javës dhe tani është më shumë se gjysma e numëruar ka të ngjarë të hedhë 3 votat e saj Trump duke i dhënë 217.

Trump ka udhëhequr gjithashtu në Karolinën e Veriut (15 vota) gjatë gjithë javës dhe diferenca e tij prej 75,000 nuk është zvogëluar. Ai pa dyshim do të mbajë Karolinën e Veriut. Ashtu si Alaska, media nuk do ta kërkojë që Trump të promovojë iluzionin e një fitore të Biden. Karolina e Veriut do ta sillte votën e Trump në 232.

Numërimi i votave në Arizona tregon se deficiti i Trump është zvogëluar nga 30,000 të Premten në 18,500 të Shtunën me rreth 100K të mbetura për të numëruar. Pasi Arizona (11 vota) të numërohet plotësisht, ajo do të kalojë përmes një rinumërimi subjekti pro-Trump të identifikuar në pikën 2. Po të fitonte Arizona, ai do të kishte 243 vota.

Në Georgia (16 vota), Biden kryeson me vetëm 8,400 vota, një diferencë që është në rënie. Ashtu si Arizona, Trump mund të fitojë akoma numërimin dhe, nëse jo, do të kishte një shans shumë të mirë për të mbizotëruar në rinumërim. Me Georgian, Trump do të kishte 259 vota.

Wisconsin (10 vota) vlerësohet se është fituar nga Biden me 21,000 vota, por një rivlerësim është në përpjekje. Duke pasur parasysh faktet e renditura në pikën 2, ekziston një shans shumë i mirë që Trump të mbajë Wisconsin.

Procesi i rinumërimit në Wisconsin është unikisht i drejtë dhe transparent – një model për kombin – kështu që Trump mund ta rrëmbejë shtetin.

Nëse e bën këtë, ai do të ketë 269 vota – një i trembur i fitores.

Pastaj, zbret Pensilvania dhe 20 votat e saj. Gjykata e Lartë lejoi përkohësisht fletët e votimit të numëroheshin nëse ato mbërrinin para të Premtes, 6 Nëntor, dhe u vunë në postë para Ditës së Zgjedhjeve, 3 Nëntor dhe urdhëroi që votat e vonuara të ndahen.

Kur Drejtësia Samuel Alito u informua se shteti nuk kishte veçuar votat e vonuara, siç kishte këshilluar sekretari i komonuelthit të Pensilvanisë, Alito e bëri atë një urdhër të Premten.