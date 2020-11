Kim: Kushtetuesja të ngrihet sipas rekomandimeve të “Venecias” deri më 31 dhjetor

Ambasadorja Yuri Kim bën apel që palët të lëvizin me urgjencën për ngritjen e Gjykatës Kushtetuese para datës 31 Dhjetor. Kim vlerëson takimin e djeshëm të KED, ndërsa shton se ky institucion bashkë me presidencën dhe parlamentin duhet të veprojnë në përputhje me Komisionin e Venecias.

“Takimi i djeshëm tregon bashkëpunimin e KED, Presidencës dhe Parlamentit për të vepruar me urgjencë në përputhje me opinionin e Komisionit të Venecias. Sjell një hap më afër një Gjykate Kushtetuese që funksionon deri më 31 Dhjetor. Palët përkatëse duhet të vazhdojnë të lëvizin me urgjencë”, shkruan Yuri Kim.