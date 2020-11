“Jeni kapur në vjedhjen e 430 milionë eurove para publike”, Maltezi tregon shtatë emrat

Jamarbër MALTEZI

430 milione euro po vjedhin me inceneratoret. Ka para shume per te blere gjithe pseudomediat. por te besh reklamen e Rames, Blushit, tualetit, apo seksereve te tyre Mertiri/Zoto etj. merr mbi vete glasat dhe bajgat e tyre qe po vjedhin qindra miliona. Media qe boton Blushin dhe hajdutet e tjere pastaj jane vec ca pisanjose nuk nuk kane problem bajgat e tualeterve mjafton qe te marrin ca pagesa.

Para 1 jave mender portale kishin mashtrimet e trasha te Blushit dhe zarit te tij Habilaj me top story qe u kthye ne avokatin e plehrave, por asnje nga ato portale nuk guxoi te shfaqte fact-chek qe i bera me 8 slide ku tregohen qarte mashtrimet e Blushit/Habilajt. Pardje Blushi qe don te vjedhe i qete parate publike te kinse plehrave sajoi tjeter gje me tualetin dhe disa portale militante e botuan per te heq vemendjen e inceneratoreve. Prape i bera nje pergjigje me 7 pika per blushin dhe tualetin, keta nuk u ndien por prape mender portalet qe paguhen nga digitalb apo komentatore qe paguhen per te qene tek Topi nuk guxuan as kesaj rradhe te vendosin reagimin tim nderkohe qe kishin vendos sajesen e top-plehres. A nuk jane keta portale ne nivelin e fundit tek kjo shkallarja? Te mbushur me bajga? Gjynah.

Nderkohe Blushi e zari habilaj qe te dy ishin Kundra inceneratoreve para se keto ti jepnin ca miliona e tani jane avokate te inceneratoreve dhe plehrave, dolen qe mashtrimin ta benin edhe “sponsored” ne Facebook. E bukura eshte qe dy mashtrimet e tyre ne dy jave rrjesht te sponsorizuara, nuk arriten dot te marrin as gjysmen apo 1/3 e like te reagimeve te mia pa bere fare “sponsored”. Tregues qe njerezit e dine fare mire kur po ju thua te verteten e kur po genjen, dhe nuk ka rendesi fare ne sa pisanjose e shpendan mashtrimin. Thjesht mbeten te perlyer me bajgat e donatoreve.

Rama, Ahmetaj, Koka, Blushi, Mertiri, Zoto, Bllako, jeni kapur ne vjedhje 430 milione euro para publike. Duhet ti ktheni se kemi rruge te gjate bashke. Do shohim sa vendime qeverie ka per Elbasanin, sa per fierin, sa per tiranen, sa qindra telefonata ka ahmetaj me mertirin dhe zoton, si e ku eshte perfshire gjiknuri, pse dalin shtetas ruse ne guackat e Zotos ne Hollande, etj. Inceneratoret jane si pusete haleje qe kuderbimi i vjedhjes do e mbyse kete qeveri pavaresisht se sa hale me pare do hedhin per blushet dhe blerjen e hallexhi-mediave qe jane ne shitje te lire.