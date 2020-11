Ja sa do të kushtojë vaksina kundër Covid-19

Kompania Pfizer dhe BioNTech janë shumë pranë certifikimit të vaksinës për COVID-19, e cila është ka efikasitet më shumë se 90%.

Në një dalje “online”, kreu i strategjisë së firmës gjermane bioteknike Ryan Richardson, tha se çmimi i vaksinë do të pasqyrojë rreziqet financiare që sektori i saj privat investitorët kanë pësuar.

“Ne jemi përpjekur të ndjekim një qasje të ekuilibruar që njeh se inovacioni kërkon kapital dhe investime, kështu që ne planifikojmë të çmojmë vaksinën tonë shumë më poshtë se normat tipike të tregut duke reflektuar situatën në të cilën jemi dhe me qëllimin për të siguruar një qasje të gjerë rreth botë”– tha Richardson.

Në korrik Pfizer kishte rënë dakord me qeverinë amerikane për furnizimin e 100 milion dozave të vaksinës së saj me një çmim prej 39 dollarësh për një imunizim me dy doza, ose 19.5 dollarë për dozë, me opsionin për të shitur 500 milion doza të tjera në kushtet për t’u negociuar veçmas.

“Çmimi për SHBA për 100 milionë dozat e para është 19,50 dollarë për dozë”– tha kryeshefi i strategjisë i BioNTech, Ryan Richardson pas publikimit të rezultateve të tremujorit të tretë të martën.

“Ju mund të mendoni për këtë si një pikë referimi për mënyrën se si do ta çmonim vaksinën në botën e zhvilluar për vëllime të ngjashme”– shtoi ai.