Gazetari nuk e kursen kolegun: I vogli Babaramo, o klysh komunist…

I Vogli Babaramo….

Me thene te drejten Ilir Babaramon as e lexoj dhe as e shikoj apo ta ndjek ne Tv prej shume kohesh edhe pse nja dy here me ka njoftuar dikushi nga miqte e koleget e mij te afert e te mire prej andej nga Shqiperia qe ta ndjek ne ate te ”fameshmin” emision te tij 5 Pyetje nga Babaramo …dhe jam detyruar t’ja plotesoj deshiren…

Babaramon e vogel nga Gjirokastra qe c’nuk ka bere deri me sot i ziu qe te jete sadopak interesant madje se fundi edhe duke lene Mjeker si Kryerilindasi Rama me co. me thene te drejten e njoh fare heret qe ne ato vite te para te pas 90 kur Nikoll Lesi vendosi ta sjelle ne Tirane redaksine e gazetes se tij te pavarur Koha Jone…

E kujtoj disi me dhimbje te voglin gjrokastrit Babaramo teksa vinte verdalle gjithe diten e dites neper redaksine tone te atehereshme diku aty prane me ish Gazhinen e Mishit dhe Dispancerine e dikureshme tek stacioni i vjeter i Trenit … e teksa rrekej te behej Mik me te gjithe… se helbete eshte e madhe Tirana dhe disi e veshtire per te ”ardhurit” nga larg ….

Trupshkurter …jo shume fjalaman sic jane zakonisht gjirokastritet (jo në sensin negativ ).. dhe c’nuk bente i ziu qe ti binte e qe ti hynte ne sy Lesit, Frangajt e Shkullakut qe ta punesonin si gazetar stabel tek K.J pasi kishte disa muaj qe vazhdonte te ishte thjesht bashkepunetor e korrenspondent i jashtem dhe kjo gje sikur ja prishte planet nje jabanxhiu qe kish zbritur tashme ne Tirane nga nje qytet 7-8 ore larg me makine prej saj e nuk kish ndermend te rikthehej me prape andej prej nga kishte ardhur….

Trupvogel e shpesh perpiqej te bente rolin e hokatarit por me kot se askujt nuk i binte ndermend asokohe per te ziun Babaramo …qe dallonte vecmas per kepucet qe vishte te cilat me siguri absolute i kishte 2-3 numra me te medha…c’ka i jepnin prej se jashtemi nje pamje vertet qesharake ….dhe e konturonin si nje Pinok a nje fare Gavroshi te shume dakadave me pare…

Ashtu si Arjan Cani qe gjithashtu kish ardhur nga Gjirokastra dhe Fred Peza qe vinte nga Peqini edhe pse kish vite qe ishte konviktor i shkolles se bashkuar ushtarake Skenderbej ne Tirane …te tre binin ne sy per faktin se gjithe diten e dites do ti shihje duke ngrene ne kembe Hamburgera ose panine me qofte qe i blenin me se shumti aty ngjitur me redaksine tone tek klubi i Xakes dhe i Filipit …

E me pas …te lodhur pasi kishin rendur kat me kat e zyre me zyre ne Seline e PS te Nanos e Metes me shoke …ziheshin se kush te shtrihej me pare e me shume per tu qetesuar apo edhe per nje sy gjume tek Divani ne hollin e katit te dyte te redaksise sone …midis zyres se Mand Shkullakut aso kohe Kryeredaktor dhe asaj te Suat Barbullushit aso kohe faqosesi me i mire [sipas meje] ne shtypin shqiptar….

Dhe sot e dini pse mu kujtua vogelushi Babaramo ?

Sepse sapo lexova [serisht pas nje telefonate te nje miku e kolegu tim qe nga Tirana]…nje artikull te tij botuar ne Temen e Mero – mavrise te cilin e titullonte…Per Trampistet e Tiranes dhe te djathtet qe lajne pjata ne Detroit…

Qe ne titull qenushi i vogel Babaramo i rrahur qe Kelysh fyente rende te gjithe ata qe banojne ketu ne shtetin e Michiganit apo specifikisht edhe ne qytetin me te madh te tij ne Detroit vetem e vetem pse nuk jane as simpatizante e as fansa apo perkrahes te Joe Biden … sic eshte Ai……dhe me guxim e kurajo qytetare por edhe profesionale e madje duke qene fare afer me gjithe c’ka po ndodh ketu ne USA kane bere publike fakte, ngjarje, komente , detaje , shifra, deklarata, konstatime etj etj qe lidhen me garen presidenciale Biden – Trump…

Dhe i vogli Babaramo pra…merr persiper qe nga zyra e tij e 5 pyetjeve…ti quaje te gjithe keta shqiptare qe edhe mund te kene preferenca simpatie per Presidentin aktual te USA …D.Tramp …trampiste dhe te djathte qe lajne pjata ne Detroit.,..

I ziu dhe i mjeri ti o Babaramua i vogel sa nje Gogel…ja ku po ta them une publikisht se eshte me mire me qene Mut se sa i vogel i ketij lloji si puna jote…ndaj sinqerisht une personalisht as ty as Bracen e as Finon por edhe disa te tjere te soji-llojit tuaj nuk ju kam marre e as kam per tu marre kurre seriozisht…

Dhe e di pse…per shume aresye apo qofte edhe per faktin e vetem e kokeforte se eshte 100 here me mire fjala vjen te lash pjata ne Detroit e te fitosh ca para me ndershmeri, me punen tende e me djersen e ballit dhe te jetosh me dinjitet e personalitet se sa ta shtysh ende jeten tende prej vitesh duke lepire e puthur Bythen e politikes dhe te politikaneve palaco, sharlatane, bandite, hajdute e kurvare te atij vendi e llumi aty ku jeton e leh ti prej disa vitesh ok…

Me thuaj me cilin rri te te them se cili je …thote populli o Babaramua i Partise …dhe ti e disa te tjere si ti e te llojit tend keni vite qe keni ndenjur dhe vazhdoni e rrini prane Mutit ndaj as mos pretendoni dot qe te vini ere tjeter vec atij…ndaj dhe qelbni dynjane…

Une nuk jetoj ne Detroit o Babaramo por njoh shume shqiptare qe jetojne atje dhe i respektoj fort per personalitetin , dinjitetin e krenarine e tyre sikurse edhe kete radhe ju a respektoj absolutisht preferencen e tyre dhe gjithe ate c’ka ata kane bere , folur e shkruar ne perkrahje te njerit apo edhe tjetrit kandidat per President te USA edhe pse shumica prej tyre me sa shoh para pelqejne nje fitore te Trump…

Dhe ku eshte problemi ketu …do te thonte menjehere ajo Briseda Shehaj e juaja aty ne Tirane….dhe une natyrisht qe me llogjike te ftohte do ti jepja plotesisht te drejte …

Pse ti u dashka qe meqenese preferon Biden dhe je tifoz i zjarrte i tij duhet ta mbiquash veten ”Dikushi” i shkalles dhe i nivelit te larte dhe qe nga Tirana tu flasesh shqiptareve me ”kompetence” per gjithcka qe po ngjet ketu ne Amerike… dhe ti shash e fyesh rende pse perkrahin Trumpin…dhe keta shqiptaret e mij ketu nga USA qe jane realisht ne vendin e ngjarjes dhe dijne ku e ku 100 here me shume se ty e se kushdo tjeter per gjithcka po ngjet ketu…ti bytha jote 2 gisht e nje pellembi permbi Dhe …te guxosh e ti quash Pjatalares….?

Si mund te guxosh ti ta quash Presidentin e Amerikes …D.Trump thjesht nje…aksident i rende politik dhe nje te keqe te madhe te Amerikes dhe te mbare Botes… e nga ana tjeter te kerkosh ti bindesh dhunshem shqiptaret duke shfrytezuar ”zyren e studios” tende te 5 pyetjeve por edhe profesionin tend qe…Biden eshte gati-gati nje Hero Kombetar per Shqiperine e vecmas per Kosoven…ndaj dhe shqiptaret e ketushem duhet te votojne e ta mbeshtesin ate …ndaj dhe zgjedhja e fitorja e tij na qenka shpresa e madhe e Shqiperise dhe e Kosoves dhe nje ogur i mire per mbare Boten …etj etj…

O i ziu vogelush Babaramo nga Gjirokastra e njerëzve të mençur përse i turperon bashkëqytetarët e tu keshtu…apo meqenëse tashme je me banim ne Tirane…po kush te pjerdh ty o qyqar…po cili kujton se je ti o mendje-brekushe…po si guxon ti tu thuash te tjereve pjatalares kur ti minimumi su bere dot kurre as gazetar e as qytetar e akoma ke mbetur nje Jabanxhi i rendomte i Tiranes sone se ciles shpirti ja di se c’po heq prej tipave te tille si puna jote e Canit, Pezes, Mut Nanos, Meros…etj etj…

Qe te mesosh pak me shume e ta besh neser ndoshta ate emisionin tend me 6 pyetje ja ku po ta them une publikisht se si Trumpi e si Biden ne mendjen e axhenden e tyre te fundit gje qe kane ndërmend [te pakten nga deklaratat e tyre zyrtare ne keto dy muajt e fundit]… e ne fund te listes kane edhe nja dy reshta per Shqiperine e Kosoven ok…edhe pse dallimi mes tyre eshte se Trump i urren komunistet e te majtet e mes tyre edhe Sorrosin tuaj sigurisht ndersa Bideni kerkon ne pleqeri muaj Mjalti me kinezet, ruset, kubanezet , ukrainasit etj etj… e me siguri absolute edhe me Ramen tend aty ne Tirane ok…

Ahhhh po…nëse do të flasim për historinë e gjatë e të thellë të marrëdhënieve amerikano-shqiptare ,aleancën gjeopolitike të tyre …atë c’ ka Amerika ka bërë për Shqipërinë si komb e si popull ndër dekada e veçmas se fundmi edhe për Kosovën etj …kjo është një gjë krejt tjetër dhe për këtë ndaj shqiptarët u janë mirenjohes SHBA- ve përjetësisht ok…pra mos ngatërro Ameriken dhe politikën e saj me Shqipërinë që është konstante dhe e konsoliduar me Presidentët amerikanë që zgjidhen e ndërrohen çdo 4 e 8 vjet ok…

Trumpi beri nje gafe te madhe teksa i barazoi serbet agresore me kosovaret viktima e tek sa i pajtoi dhe ”i puthi” sipas tij ne Zyren Ovale…teksa per Kosoven flet si per nje vend thjesht Islamik qe gezon krejt Lindjen e Mesme se do njihet prej Izraelit etj etj…

Ndersa Bideni yt…me keq akoma teksa tha publikisht se Ai dhe Amerika duhet ti kerkojne falje Serbise e serbeve per bombardimet ndaj tyre ne 1999… e nje jave me pas tha se …Kosova duhet te jete patjeter Shtet i pa varur [?????]….

Merre ne studion tende Biden -in dhe thuaja o Babaramo qe …Kosova ka me shume se nje dekade qe eshte shtet i lire, me vehte, indipendent e i pa varur ok…dhe se bombardimet mbi agresoret serbe i kreu NATO + Amerika… dhe jo AI sic thua ti ne shkrimin tend pacavure ku kerkon te ngresh ne Qiell Biden dhe te shash, fyesh , ofendosh e poshterosh Trump-in…

Nuk ishte aspak i rastit edhe emisioni yt i para dy-tre diteve ku kishe ne studio ultrakomunistin bolshevik dhe njerin nga Ambasadoret e fundit te shtetit komunist e diktatorial … Fatos Tarifen …te birin e bashkepunetorit te ngushte te Diktatures e te Diktatorit …Sevo Tarifes…ku te dy vollet helm e vrer pa limit kunder Presidentit aktual te Amerikes – Trump …dhe haptazi bete propagande Pro-Biden pikerisht nje dite para zgjedhjeve elektorale amerikane te 3 nentorit 2020…

Se ke zgjedhin amerikanët President të tyre Trump apo Biden është zgjedhje ,punë e preferencë e tyre o kelyshi i vogël komunist Babaramo dhe as të marrin dorën as ty e as Tarifës por as edhe Eni Vasilit, Kolit, Rudines, Ilves, Meros, Hiles, Delines, Fevzos, Mut Nanos etj …ok.

Dhe se fundi per te mos u marre kaq gjate me ty te shkurterin e te voglin por edhe mjeranin e jabanxhiun e pa korigjueshem e provincialin e perjetshem Babaramo…nuk e di pse mu kujtua nje ‘aksident i yti profesional”i para disa viteve ndodhur aty ne Tirane ku ish ministri i Brendeshem i asaj kohe Luan Rama te pat futur nje Grusht te mire turinjve….. dhe me siguri qe e ke merituar plotesisht pasi mesa e njoh une personalisht L.Ramen [ dhe e njoh te pakten qe prej fundit te viteve 80]…ai nuk eshte kurresesi agresiv dhe ku e ku me qytetar, me i ditur e me i civilizuar se ty… …por ti i vogli- zullum madh , djall e shejtan bashke…do ja kesh prure ne maje te hundes…

Dhe mire ta paska bere !

Ruaju tashme edhe nga ndonjeri prej atyre Pjatalaresve te Detroitit se po re ne dore te tyre s’ka T-Chanel e as Fatos Tarife te te beje dot derman ok…