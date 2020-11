Fshehja masive e vdekjeve nga Covid19, akt i Xhahilit të Surrelit!

Miq, Edvin Hajduti dhe ndrikull Hajnia kane fshehur qindra vdekje spitalore te te semurve me covid.

Ata perpiqen tani, pasi skandali u dokumentua nga kryetari i PD Basha, me te dhena zyrtare nga morgu te fajesojne e apo te fshihen prapa mjekeve dhe ti perlyejne keta te fundit ne skandalin e tyre.

Me kete rast sqaroj qytetaret se mjeket kane bere me korrektese detyren e tyre. Ata ne fishen e vdekjes dhe ne kartelen klinike shoqeruesr qe kane derguar ne morg pacientin e tyre te vdekur, kane vendosur diagnozen covid19.

Po keshtu mjeket e sherbimit te Institutit te Mjeksise Ligjore kane pasqyrurar ne rregjistrat e tyre me korrektese diagnozen e derguar nga klinicistet per rastin e vdekur ne kliniken e tyre. Fshehjen e rasteve te vdekura e kane bere Xhahili i Surrelit dhe ndrilull Hajnia per te kenduar sukses dhe lavdi edhe mbi kufoma.

Tani qe plasi skandali, Xhahili i Surrelit dhe Ndrikull Hajnia perpiqen te mbrohen duke nxjerre perpara bluzat e bardha.

Mirepo genjeshtra i ka kembet e shkurtra. Çdo shqiptar sot e di se listat e te vdekurve dhe çdo te dhene tjeter statistikore nuk i shpallin spitalet covid as dhe Instituti i Mjeksise Ligjore vetem e vetem sa ata nuk do pranonin te fallsifikonin dhe manipulonin me te vdekur.

Listat e vdekjes i shpall me zedhenesit e tij Xhahili i Surrelit dhe ai shpall aq sa deshiron ai dhe jo sa humbin jeten ne 24 ore nga covid 19.

Ketu me poshte keni deshmi te tjera te fshehjes se vdekjeve nga covid19. sb

Lexoni denoncimin te qytetarve dixhital!

Mirembrema. Dje ne oren 11 ndroi jete nga Covidi tek infektiv 1 kati II,dhoma 7 kunati im, J.L.65 vjec nga Gjirokastra. Ne raportin e M Sh mbreme e as sot nuk u dha vdekje nga Gjirokastra. Flm. V.M.

Pershendetje! Ajo cfare tha Basha dje ne opinion eshte e vertete se numri i viktimave eshte me i larte se ai qe raportohet.Kjo mund te vertetohet shume lehte ku ne Pogradec u raportuan 2 vdekje ndersa vdekja e nje 53 vjecari nuk u raportua.Ai ishte i shtruar ne pavionin e infektivit te spitalit Pogradec.Ju lutem beni verifikimet e thjeshta dhe do e shihni qe kjo eshte e vertete.