Edvini urdhëron ekspozenë e veprave të babait të tij, Kristaq Xhelatit në Galerinë e Arteve!

Nga Sali BERISHA

Bastardi i bllokut Edvin Rama ka urdheruar ekspozimin ne Galerine e Arteve te veprave te babait te tij biologjik, Kristaq Rama, nje xhelat i vertet i shqiptareve, persekutor mizor i artisteve gjate regjimit komunist.

Kristaq Rama eshte njeriu, qe si nje xhelat i vertet firmosi krahas Ramiz Alise varjen ne gusht te vitit 1988 si kundershtar politik te poetit disident Avzi Nela ne sheshin e qytetit te Kukesit.

Por firma e tij nuk kurseu nga ekzekutimi as dhe fshatare te pafajshem, te cilet duhet te dilnin para skuadres se pushkatimit vetem e vetem sepse ai dhe bllokmenet barbar duhet te terrorizonin popullaten e nje qarku te tere apo per te qeverisur vet pa “telashe”.

Kristaq Rama eshte njeriu qe u dergua nga Enveri si xhebrail negociator me familjen Popa per ti nxjerre ata nga ambasada e Republikes se Italise, ku kjo familje me guxim te jashtezakonshem kishte hyre per ti shpetuar persekutimit te regjimit komunist.

Kristaqi ishte nje persekutor i pashpirt i artisteve shqiptar. Ai i ndeshkonte ata me internime dhe debime te tyre nga Tirana.

Ne shkurt te vitit 1991, ne nje takim te Partise Demokratike me Intelektualet te zhvilluar ne nje nga sallat e Pallatit te Kultures, piktorja e talentuar, studiuesja e mirenjohur Fatbardha Shkupi denoncoi publikisht internimin e saj ne Librazhd nga Kristaq Rama per devjimin e saj ne krijime nga rryma e socrealizmit.

Ajo i kerkoi ne ate takim Edvinit te denoje publikisht veprimtarine e te atit xhelat dhe ti kerkoj asaj falje.

Por Edvini, i biri i te atit u largua nga salla i revoltuar dhe nuk denoi aktin kriminal te babait te tij biologjik ndaj artistes se talentuar Fatbardha Shkupi.

Pas 30 vitesh pluralizem, Edvin Rama ne vend te ndjeses publike per viktimat e babait te tij biologjik perdori sallen e parlamentit te tij monist per te shprehur krenarine e tij per babain xhelat te shkrimtareve, artisteve, intelektualeve, por dhe njerezve te thjeshte te regjimit te bllokmeneve komunist.

Denoj me ashpersine me te madhe urdherin e Edvin Rames per ekspozimin ne Galerine e Arteve te veprave te babait te tij te lyera me gjakun e viktimave te pafjajshme, per te cilat ai firmosi varjen, pushkatimin, internimin dhe debimin nga Tirana.

Ky rehabilitim publik qe Edvini i ben babait te tij bilogjik eshte nje akt varje per se dyti i poetit disident Havzi Nela, ekzekutimit te fshatarit te pafajshem nga Vithkuqi, debimit nga Tirana dhe internimit ne Librazhd te artistes se talentuar Fatbardha Shkupi dhe shume viktimave te tjera te tij dhe i kerkoj puthadorit te Galerise te largoje urgjentisht nga Galeria dhe fondi i saj veprat e skulptorit xhelat Kristaq Rama. sb

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital.

Dokror Berisha,

ja se si Galeria Kombetare e arteve, relativizon dhe i ben jehone, duke nxjerre nga arkivat e pluhrosura, veprat e artistit vrases Kristaq Rama qe, ne grahmat e fundit te regjimit barbar komunist firmosi vrasjen ne litar te Martirit te Demokracise, poetit Havzi Nela.

Kur i komenton per te reflektuar mbi kete fakt, ata fshijne komentet, njesoj si ne faqet propagandistike te bijve te skulptorit vrases.

Edhe nazistet kane pasur figurat e tyre te shquara, pra doktore, artiste, poete e shkencetare por qe pas renies se regjimit barbar u flaken pergjithmone ne koshin e historise apo muzeve qe tregojne dhimbjen e madhe qe la pas lufta.

Tek Galeria kombetare e partise relativizohen veprat mediokre te xhelateve vrases sikur mos te kete ndodhur asgje.

Brezi i ri qe viziton Galerine duhet ta dije qe artisti i kesaj vepre, Kristaq Rama ka denuar me vdekje nje tjeter artist, per faktin e vetem qe kerkonte te jetonte i lire.