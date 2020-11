Denoncimi i fortë: Agjensia e Transportit e Taulant Ballës përdoret për trafik droge

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, Taulant Balla ka një Agjensi Transporti dhe e përdor për trafik droge etj.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Akuzon Taulant Bego Yaris se ka agjensi transporti.

Kjo agjensi merret me trafiqe kriminale si droge etj.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje dr. Dogana kapshtice u mbyll se agjencia e transporteve ne pronesi te me nder teje Taulant balles dyfishovi bileten dhe tamponin e kishe dhurate (normalisht te falsifikuar) dhe jo vetem kaq por shume shofera te kesaj firme transportesh po kalben burgjeve qe I kane zene me droge dhe jane kercenuar me jete qe te pranojne fajin se I pret plumbi por gjysme e te keqes qe shpenzimet e burgut I paguajne keta me drejtorin rajonal te pislleqeve ilir pendavinjin.

Metro Holiday ka transportuar te gjithe hallexhinjte gjate pandemise me tampon dhe garanxi dhurate te fallsifikuar