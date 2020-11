Çmimet skandaloze/ Në Francë 10 flakone Remdisivir kushtojnë 8.2 euro, në Shqipëri 5 mijë euro

Mjeku Ilir Allkja ka paraqitur sot një tabelë të barnave kryesore kundër COVID-19 ne France. Sipas tabeles dallohet qarte se nje pakete me 10 fflone remdisivir kushton ne France vetem 8.2 euro, kurse ne Shqiperi vetem 1 flakon shitet per 500 euro kurse 10 te tille plot 5 mije euro. Kjo noddh me shendetesine falas te Rames që I le njerëzit të vdesin në dyert e spitalieve ndërsa 100 fishon çmimin e baranave.

Postimi I mjekut Allkja

Ilacet e perdorur per kovid neper bote.

Vini re dhe krahasoni .

Favira ( favipiravir) ne Shqiperi shitet 300 euro dhe Remdesivir 500 euro nje ampoule.

Pse shitet je flakon 500 euro në Shqipëri

Remdesviri është kontraktuar nga ministria e Shëndetësisë si ilaç, edhe pse u bë njëherë si tender dhe u anulua. Më pas u publikua sërish, dhe operatori fitues ishte i paracaktuar, pasi kishte ekskluzivitetin e Remdesvirit për Shqipërinë. Në farmaci fshehurazi ta japin me 500 euro flakonin, ndërsa për të shtruarit në spital nuk bëhet fjalë fare.

E kërkuam për të afërmin tonë, dhe nga ministria na tha që nuk e bëjmë në asnjë mënyrë sepse vdes pacienti për 24 orë. Pacienti ishte në moshe të re dhe nuk kishte asnjë sëmundje shoqëruese. Në spitalet Covid është situatë mizerabël. Po abuzohet në mënyrë spektakolare me të derat në Ministri dhe spitale