Çfarë i ndodh trupit tuaj kur nuk pini alkool për një muaj

Gjatë viteve, njerëzit kanë pirë alkool për arsye të ndryshme. Mesatarisht, një person pi rreth 9.5 litra alkool në vit.

Përveç përfitimeve shëndetësore, në lidhje me lloje të caktuara të alkoolit, pirja e tepërt nuk është një zgjedhje e mirë.

Çfarë mund të ndodhë nëse e lini pirjen? Do të duhej vetëm një muaj për ta zbuluar.

Çfarë ndodh kur ndaloni pirjen e alkoolit për një muaj

Shumë njerëz kanë pyetur veten nëse është më mirë të heqin dorë nga pirja e alkoolit plotësisht për një muaj ose të ndalojnë pirjen e tij ngadalë, hap pas hapi gjatë gjithë vitit. Edhe pse përgjigja për këtë pyetje është më se e qartë, sepse është gjithmonë një ide e mirë të mos bëni ndryshime ekstreme, është e vështirë për njerëzit të gjejnë ekuilibrin.

Heqja dorë nga pirja për 30 ditë mund të bëjë që të shihni të gjitha përfitimet që vijnë prej tij dhe të ndryshojë zakonet tuaja të pirjes përgjithmonë.

Studimi i janarit të thatë

Hulumtimi i ri, i kryer nga Universiteti i Sussex, ka treguar se njerëzit që ndaluan pirjen e alkoolit kanë fituar kontroll mbi pirjen e tyre, dukej se kishin më shumë energji, kishin lëkurë më të mirë dhe kishin humbur peshë.

Psikologu i Sussex, Dr. Richard de Visser, i cili ishte përgjegjës për hulumtimin përfshiu mbi 800 njerëz të cilët ishin të gatshëm të merrnin pjesë në Janarin e Thatë në 2018. Rezultatet nga ky hulumtim kanë treguar se ata njerëz janë ende duke pirë më pak alkool në gusht .

Ndër disa prej gjërave që ata raportuan, ishin këto:

Ditët e pirjes u ulën mesatarisht nga 4.3 në 3.3 në javë

Njësitë e konsumuara për çdo ditë pirje ranë nga rreth 8.6 në 7.1

Shkalla e frekuencës së pirjes ra nga 3.4 në 2.1 në muaj

Profesori kryesor në hulumtim tha se kjo periudhë prove i ndihmon njerëzit të pinë më pak në planin afatgjatë. Ndër përfitimet e tjera, si kursimi i parave, gjumi më i mirë dhe humbja e peshës.

Si reagon trupi juaj kur hiqni dorë nga pirja e alkoolit

Shumë njerëz kanë pasur zakone të pijes për kaq shumë kohë, saqë ata në fakt nuk mund të shohin efektet e këqija që ka alkooli në mënyrën se si ndihen. Efektet e lënies së pirjes për një muaj ndryshojnë me siguri nga personi në person, por të gjithë ata priren të ndjekin një model të ngjashëm.

Pasi të keni lënë pirjen për 30 ditë, mund të prisni të shihni këto ndryshime në trupin dhe shëndetin tuaj:

Shëndet i përmirësuar i mëlçisë

Për të gjithë njerëzit që kanë ato zakone të pirjes, mëlçia e tyre është në një gjendje mjaft të keqe. Prandaj, rikuperimi i mëlçisë fillon pasi të keni ndaluar pirjen. Ky organ është në gjendje të shërohet, pasi të ketë vuajtur nga qelizat e mëlçisë të vdekur dhe shenjat që u shfaqën në vendin e tyre, por procesi është me të vërtetë i ngadaltë. Sa më pak të pijë një person, aq më mirë dhe më shpejt do të jetë shërimi.

Rreziku për sëmundjet kardiovaskulare ulet

Ekziston një grup i enzimave që quhet “dehidrogjenaza alkoolike” dhe gjendet në mëlçi, e cila është përgjegjëse për metabolizimin e alkoolit. Kur njerëzit konsumojnë alkool në sasi më të madhe, enzima mbingarkohet dhe enzima të ndryshme marrin përsipër. Mjekët besojnë se sasitë e moderuara të alkoolit mund të rrisin nivelin e kolesterolit në gjak.

Ekziston një studim, i kryer nga Universiteti i Kembrixhit dhe Universiteti i Kolegjit në Londër, i cili zbuloi se pirja e më shumë se 14 njësive në javë rrit rrezikun e dështimit të zemrës dhe një sulm kardiak.

Rreziku i ulët i kancerit

Pirja e duhanit zakonisht lidhet shumë ngushtë me kancerin, por duhet të vërejmë se alkooli është shumë afër që të ketë efekte të ngjashme. Ekzistojnë disa lloje të kancerit që mund të shfaqen si pasojë e pirjes së tepërt të alkoolit. Për shembull: kanceri i kokës, qafës, ezofagut, mëlçisë dhe gjirit. Ju mund të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të llojeve të tilla të kancerit duke pirë më pak ose duke mos pirë fare.

Humbja e peshës

Lajmi i mirë është se pirja e më pak sasisë së alkoolit i bën vërtet të lumtur njerëzit që kanë peshë shtesë, pasi që masa e trupit zvogëlohet në mënyrë dramatike. Sigurisht nuk do të thotë që do të përballeni me rezultate të jashtëzakonshme vetëm një muaj pasi keni lënë pirjen e alkoolit, por përfundimisht do të vini re ndryshimin në trupin tuaj.

Përveç përfitimeve fizike, heqja dorë nga pirja e alkoolit çon në përmirësimin e shëndetit mendor, kursimin e parave, marrëdhëniet më të mira me ju familjen dhe miqtë dhe fundjavat më aktive dhe produktive. Në fund, thjesht do të themi se lënia e pirjes së alkoolit nuk është e lehtë, por ia vlen të provoni!