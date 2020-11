Berisha: S’besoj më asnjë politikë të ndjekur nga Rama, mbyllja e universiteteve ishte akt armiqësor

Ish-kryeministri Sali Berisha i ftuar në emisionin ‘’Kjo Javë’’ të Nisida Tufës në News24 deklaron se nuk i beson më asnjë politike të ndjekur nga Rama për situatën e pandemisë.

Berisha është pyetur nëse do ishte pro apo kundër një Lock-Doën, por ai thotë se edhe mbyllja e universiteteve ishte një akt urrejtje dhe armiqësor nga kryeministri.

Ai shton se Rama nuk është më i besueshëm për çfarë flet apo merr vendime lidhur me situatën.

”Nuk mund të besoj asnjë politikë të ndjekur nga Rama, i cili në akt të parë armiqësor mbyll universitetet. Po të jetë puna për kolektivitet, më shumë janë gjimnazet sesa universitetet. U ndëshkuan prej urretjejs së tij prej demonstratave që bënë. Këtij nuk i besohet asnjë masë. Nxori tanket si askush në botë. U tha shqiptarëve s’duhet maska, mos blini maska. Asnjë masë të këtij njeriu.

Sigurisht, ishte kundërshtar kryesor i maskës. Sa kushtoi kjo? Teste jo, maska jo, ilaçe jo. Atëhere më thuaj çfarë kontrolli. Higjienë katastrofale tek Nënë Tereza. I ka shpartalluar COVID-19”, tha Berisha.

Berisha ka akuzuar qeverinë se nuk po bën sa duhet për të përballua situatën ndaj COVID-19 si dhe ka denoncuar se falsifikon, trillon dhe vjedh.

Berisha thotë se në rast se sot do ishin bërë 5 mijë testime dhe shifrat do ishin transparente, atëhere Shqipëria vetëm në 24 orët e fundit do kishte 2000 raste dhe 16 viktima.